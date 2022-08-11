Обстрел ЗАЭС совершили именно российские военные: эксперты провели анализ событий

российские войска еще раз обстреляли Запорожскую АЭС 11 августа. Между тем, эксперты проанализировали кадры удара за несколько дней до этого. Из этого анализа видно, что именно оккупанты открывают огонь по атомному объекту.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что угроза катастрофы на ЗАЭС – реальная. Причиной ее могут именно российские войска.

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В начале августа россияне обстреляли ЗАЭС из РСЗО

6 августа россияне били по атомной станции из реактивных систем залпового огня. Тогда было зафиксировано попадание по площадке, которая непосредственно расположена рядом с хранилищем отработанного ядерного топлива. Осколочное ранение получил и сотрудник ЗАЭС.

Эксперты проанализировали угол попадания снарядов

Эксперты проанализировали угол наклона застрявшей в земле ракеты. Для этого использовали видео, опубликованное пропагандистами. Вывод такой – обстрел вели именно российские войска из промышленной зоны между АЭС и Энергодаром.

россияне умышленно обстреляли крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС, чтобы запугать персонал станции, население ее города-спутника, а также дискредитировать украинских защитников.

– объяснили в "Энергоатоме".

Президент Зеленский во время своего выступления на Конференции североевропейских государств подчеркнул, что катастрофа на ЗАЭС может быть более масштабной, чем Чернобыль. Глава государства призвал страны ввести санкции против российской ядерной отрасли.

Здесь показан угол наклона и место приземления снаряда / Фото "Энергоатома"

На рисунке показана траектория полета снаряда / Изображение "Энергоатома"

Ракеты запустили с оккупированной территории / Изображение "Энергоатома"

Смотрите видео – Данилов об угрозах на ЗАЭС: