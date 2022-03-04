Обстрел ЗАЭС является нарушением всех международных соглашений, – Министерство окружающей среды

Пророссийские боевики обстреляли Запорожскую атомную электростанцию, после чего вспыхнул пожар. Такие действия оккупантов являются нарушением всех международных норм.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец. Он призвал оккупантов срочно прекратить обстрел.

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Это нарушение правил цивилизованного мира

"Агрессия в отношении ЗАЭС является нарушением абсолютно всех мировых сделок, абсолютно всех протоколов и договоренностей, которые имеет цивилизованный мир, в том числе правил ведения боевых действий", – подчеркнул он.

Что известно об обстреле АЭС

Оккупанты начали обстреливать АЭС в ночь с 3 на 4 марта. В результате их циничных действий вспыхнул пожар.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к миру, подчеркивая, что Россия хочет повторить Чернобыль. Поэтому Европа должна наконец проснуться.

По состоянию на 5 марта 5:55 спасателям удалось локализовать огонь. Пока о пострадавших неизвестно.

Из-за обстрелов премьер-министр Великобритании Борис Джонсон созывает заседание Совбеза Организации Объединенных Наций.

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