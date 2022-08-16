Делают из нас заложников, – Резников объяснил, почему россияне обстреливают ЗАЭС

россия действует в привычном для себя духе устрашения и угроз. Оккупанты прибегают к ядерному терроризму, захватив Запорожскую АЭС.

Они даже обстреливают станцию и есть информация о ее заминировании, которая не может не волновать весь мир. Министр обороны Украины Алексей Резников высказал свое мнение об этом.

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кремль держит мир в заложниках

Резников уверен, что россия такими своими преступными действиями пытается держать мировое сообщество в заложниках. Ведь постоянные обстрелы ЗАЭС могут повлечь за собой ядерную катастрофу.

россияне пытаются держать нас всех с вами в заложниках посредством применения ими ядерного оружия в виде "мирного" ядерного оружия,

– сказал министр.

Эти обстрелы врага он назвал провокацией и игрой на "ядерных нервах" всего мира.

По его мнению, сейчас россия пытается обеспечивать электроэнергией Крым с помощью Запорожской АЭС и полностью отключить станцию от территорий, которые контролирует Украина.

Обстрелы ЗАЭС

Один из последних обстрелов оккупантов был 14 августа. Из-за этого в городе Энергодар, где расположена станция, были пострадавшие среди гражданских. Вероятно, что россияне готовят новые провокации. Пропагандисты писали, что обстрелы были в районе возле АЭС. Кроме того, сообщают об одной жертве и еще одном пострадавшем.

В обстрелах станции оккупанты, конечно, обвиняют Украину. Это ложь, потому что один из инженеров Запорожской АЭС рассказывал, что персонал росатома во время обстрелов сидит в хранилищах. А некоторые российские военные в этот момент спокойно себе гуляют по территории, зная, что стреляют они.

Еще одним доказательством того, что по станции стреляет именно россия, является то, что один из инженеров рассказывал: на АЭС находится очень много российской техники разных типов. Он не только рассказывал о ней подробно, но и описал обстрелы, которые ведут оккупанты.

Почему станцию сложно поразить: смотрите видео