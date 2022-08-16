Вони навіть обстрілюють станцію і є інформація про її замінування, що не може не хвилювати весь світ. Міністр оборони України Олексій Резніков висловив свою думку про це.

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кремль тримає світ у заручниках

Резніков упевнений, що росія такими своїми злочинними діями намагається тримати світову спільноту в заручниках. Адже постійні обстріли ЗАЕС можуть спричинити ядерну катастрофу.

росіяни намагаються тримати нас усіх з вами в заручниках за допомогою застосування ними ядерної зброї у вигляді "мирної" ядерної зброї,

– сказав міністр.

Ці обстріли ворога він назвав провокацією і грою на "ядерних нервах" всього світу.

На його думку, зараз росія намагається забезпечувати електроенергією Крим за допомогою Запорізької АЕС і повністю відключити станцію від територій, які контролює Україна.

Обстріли ЗАЕС

Один з останніх обстрілів окупантів був 14 серпня. Через це в місті Енергодар, де розташована станція, були постраждалі серед цивільних. Ймовірно, що росіяни готують нові провокації. Пропагандисти писали, що обстріли були у районі біля АЕС. Крім того, повідомляють про одну жертву та ще одного постраждалого.

У обстрілах станції окупанти звичайно, що звинувачують Україну. Це брехня, бо один із інженерів Запорізької АЕС розповідав, що персонал росатому під час обстрілів сидить у сховищах. А деякі російські військові в цей момент спокійно собі гуляють територією, знаючи, що стріляють вони.

Ще одним доказом того, що по станції стріляє саме росія є те, що один з інженерів розповідав: на АЕС перебуває дуже багато російської техніки різних типів. Він не лише розказував про неї детально, а й описав обстріли, які ведуть окупанти.

Чому станцію складно вразити: дивіться відео