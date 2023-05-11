Предварительно, работали С-300: в облсовете рассказали о ночном обстреле Запорожья

Оккупанты продолжают обстреливать Запорожье. В ночь на 11 мая во время воздушной тревоги в городе раздался взрыв.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко. По его словам, пока более подробной информации об обстреле Запорожья 11 мая нет или ее сознательно не разглашают.

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Скорее всего, это были С-300

Как сообщил Лышенко, по предварительным данным, погибших или пострадавших в результате обстрела не было. Потом органы власти обнародуют официальную информацию об этой ситуации.

Также нет точных данных о том, из чего именно стреляли российские оккупанты по Запорожью. Однако, вероятнее всего, это были вражеские ракеты из зенитных ракетных комплексов С-300.

Вечером 10 мая была информация о выходе вражеского С-300 на позиции и возможных обстрелах. Если раздался только один взрыв, то это, скорее всего, С-300,

– рассказал Лышенко.

Лишенко рассказал об обстреле Запорожья 11 мая: смотрите видео

Он добавил, что иногда оккупанты запускают более мощные ракеты по Запорожью вместе с С-300, чтобы перегрузить украинскую ПВО. Однако здесь, судя по всему, были только ракеты из С-300.

Какая ситуация в Запорожье: коротко