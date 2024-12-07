"Заживо сгорели в машинах": во время обстрела Запорожья погибли 2 ученицы одной гимназии

Вечером 6 декабря Россия обстреляла Запорожье авиационными бомбами. В результате атаки погибли 10 человек, еще более 20 получили ранения.

Идентификация тел погибших еще продолжается. Известно, что среди жертв оккупантов – два ребенка, передает 24 Канал со ссылкой на Запорожский городской совет.

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"Очень талантливые и замечательные девочки"

По словам секретаря Запорожского городского совета Регины Харченко, россияне убили двух девочек – учениц одной гимназии №93.

Россия убивает наших детей. Мир должен реагировать,

– заявила чиновница.

Гибель школьниц подтвердили и в самом учебном заведении. Его директор Оксана Гаркуша в Facebook сообщила трагическую весть. Чиновница отметила, что две ученицы гимназии погибли вместе со своими родными.

Очень талантливые и замечательные девочки! Это трудно осознать и принять! Сочувствуем родным, будем помнить вас! На небесах появились еще светлые звездочки!,

– говорится в заметке директора.

Между тем на странице в Instagram департамент образования и науки Запорожья рассказал жуткие детали гибели детей. Они заживо сгорели в машинах на перекрестке, куда вчера попала вражеская бомба.



К слову, стали известны имена погибших от удара "Искандером-М" по Кривому Рогу.