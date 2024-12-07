Наразі ідентифікація тіл загиблих ще триває. Відомо, що серед жертв окупантів – дві дитини, передає 24 Канал із посиланням на Запорізьку міську раду.
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"Дуже талановиті та чудові дівчата"
За словами секретаря Запорізької міської ради Регіни Харченко, росіяни вбили двох дівчаток – учениць однієї гімназії №93.
Росія вбиває наших дітей. Світ має реагувати,
– заявила чиновниця.
Загибель школярок підтвердили і в самому навчальному закладі. Його директорка Оксана Гаркуша в Facebook повідомила трагічну звістку. Посадовиця зауважила, що дві учениці гімназії загинули разом зі своїми рідними.
Дуже талановиті та чудові дівчата! Це важко усвідомити й прийняти! Співчуваємо рідним, памʼятатимемо вас! На небесах зʼявилися ще світлі зірочки!,
– йдеться у дописі директорки.
Тим часом на сторінці в Instagram департамент освіти й науки Запоріжжя розповів моторошні деталі загибелі дівчат. Вони заживо згоріли в машинах на перехресті, куди вчора поцілила ворожа бомба.
До слова, стали відомі імена загиблих від удару "Іскандером-М" по Кривому Рогу.