В зоне поражения – 24 дома: ночью российский дрон упал в жилой квартал в Запорожье

После ночной вражеской атаки на Запорожье сотрудники полиции зафиксировали попадание "Шахида" возле одного из домов частного сектора. В результате падения боеприпас загорелся.

В зоне поражения оказались жители 24 частных домов. После эвакуации взрывотехники и пиротехники провели необходимые взрывные работы.

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Россияне снова атаковали Запорожье

Ночью 6 марта российские военные нанесли 4 удара дронами Shahed 136 по территории Запорожья и Запорожского района. Один из вражеских беспилотников упал в жилом квартале Днепровского района на придомовой территории.

В результате падения детонация боевой части не произошла. Обошлось без человеческих жертв,

– рассказали в полиции.

Для проведения взрывотехнических работ полицейские и спасатели эвакуировали 48 местных жителей, оказавшихся в зоне потенциального поражения, двое из которых – маломобильные пенсионеры.

Опасный боеприпас на месте происшествия уничтожен взрывотехниками УВТС ГУНП в Запорожской области. Попадание других трех дронов-камикадзе зафиксировали на территории Запорожского района. Правоохранители задокументировали последствия вражеской атаки.

Смотрите фото с места происшествия / Фото полиции Запорожской области, Офиса генпрокурора

В Офисе генпрокурора отметили, что при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры началось досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

"По данным следствия, 6 марта 2023 около 00:40 военные РФ атаковали Запорожье и его пригород дронами. По результатам целевого поражения объектов инфраструктуры повреждено имущество одного из местных обществ и придомовую территорию частного домовладения", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование проводят следователи Управления СБУ в Запорожской области.

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