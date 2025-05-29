Россияне накрыли авиабомбами Верхнюю Терсу: много разрушений, люди без света

Враг обстрелял Запорожскую область рано утром 29 мая. В результате атаки в селе Верхняя Терса многие люди остались без света, повреждены частные дома.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской областной государственной администрации Ивана Федорова.

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Какие последствия российского обстрела Запорожья

Российские захватчики разрушили 5 и повредили 50 частных домов, один из них загорелся.

Из-за поврежденных воздушных линий электропередачи аварийно прекращено электроснабжение 600 абонентов в восьми населенных пунктах Воздвижовской и Гуляйпольской общин,

– пояснил Федоров.

Враг атаковал село Верхняя Терса КАБами, оккупанты сбросили не менее 5 авиабомб на частную застройку. Председатель ОГА сообщил, что один человек погиб, еще один получил ранения.

Утром 29 мая военные России обстреляли Украину новыми дронами "Дань-М". Они были запущены группой из Крыма. Такие дроны – это реактивная мишень для тренировки и проверки ПВО, которую Россия переделала на ударный беспилотник.

Также россияне ударили по ферме в Николаевской области. Там четыре человека получили ранения. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, один умер по дороге в больницу.