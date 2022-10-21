Ракетой попали в центр транспортного узла в Запорожье: есть 5 раненых
Российские оккупанты атаковали ракетами С-300 центр Запорожья. Под обстрел попал транспорт.
Об этом в эфире общенационального марафона рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает 24 канал.
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"Повредили жилой дом, газопровод. Коммунальным службам и спасателям удалось быстро ликвидировать пожар", – отметил Старух.
Последствия обстрела
Руководитель ОВА сказал, что под обстрел попал один из транспортных узлов, где находились автомобили. Там пострадали 4 человека. Всего в городе 5 раненых от сегодняшних обстрелов.
Как раз в автомобиле ехали полицейские по заданию. Машина подверглась взрыву. Гражданские, как правило, останавливаются, а полицейские выполняли свои обязанности и уезжали. Трое из них ранены средней тяжести, – отметил глава ОВА.
Он добавил, что раненым оказывают помощь, а последствия обстрела ликвидируют. Старик подчеркнул – среди объектов поражения ни одного военного, их нет даже рядом.
Обратите внимание – детали обстрела Запорожья 21 октября: смотрите видео
Ситуация в Запорожье: последние новости
- Утром 21 октября в городе прогремели 6 взрывов. После обстрела в городе могут оставаться взрывоопасные предметы. Правоохранители советуют не приближаться к ним.
- Офис генпрокурора опубликовал фото последствий обстрела.
- Также оккупанты сегодня повредили в Запорожье школу. Там разрушения испытали крышу, вылетели окна.
- Россияне атаковали Запорожье и 17 и 16 октября. Они повредили 2 школы и попали в парк.