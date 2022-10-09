Целый подъезд разрушен вдребезги: ГСЧС показала ужасные фото после удара по Запорожью
Ночью российские вооруженные силы снова выпустили ракеты на жилые дома Запорожья. Разрушена многоэтажка и частные жилые дома.
ГСЧС разбирают завалы после прилетов в Запорожье. Чрезвычайники показали фото с места очередного террористического обстрела россиян.
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На месте работают все службы
Около 2 ночи россияне снова выпустили ракеты по Запорожью. В результате атаки разрушен подъезд многоэтажного жилого дома с 1 по 8 этаж и частные домовладения в городе.
По состоянию на 08:00 на месте работали все экстренные и профильные службы города. В частности, на место прибыли сотрудники психологической службы ГУ ГСЧС, чтобы оказать помощь пострадавшим.
Фото после обстрела Запорожья: ГСЧС и Александр Старух
ГСЧС Запорожья привлекла для проведения аварийно-спасательных работ 110 специалистов. Также на месте работает 24 единицы специальной техники. Людей призвали воздержаться от посещения мест обстрелов из-за угрозы повторных атак.
В связи с угрозой повторных обстрелов призываем людей воздержаться от посещения мест, где специализированные службы проводят аварийно-спасательные работы,
– говорится в сообщении.
По словам секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, всего в результате атаки повреждено около 20 домов частного сектора и около 50 многоэтажек. Также повреждения получили 4 образовательных учреждения.
Что известно об обстреле Запорожья
- Около 2 ночи 9 октября в Запорожье раздались взрывы. Глава ОВА Александр Старух сообщил, что российские самолеты выпустили по городу 12 ракет.
- Большинство ракет попали в жилые многоэтажные и частные дома в одном из районов города. В частности, частично разрушены 9-этажный дом и частные помещения, поражены объекты инфраструктуры и около 20 гражданских автомобилей.
- В настоящее время известно о 12 погибших. В больницы госпитализировали 49 пострадавших, из них 6 детей. Информация уточняется. В то же время секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев писал о 17 погибших.
- На местах событий идет спасательная операция. Уже спасены 8 человек и пострадавшим оказывают необходимую помощь. Однако под завалами до сих пор могут находиться люди.