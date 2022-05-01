Обстрелы, авиаудары и попытки штурма: что происходит на главных направлениях наступления врага
Источник:Генштаб ВСУ
Россия продолжает наступать в Восточной операционной зоне. Враги обстреливают украинские позиции и стягивают технику в приграничные с Украиной районы.
Россияне хотят усилить ударный потенциал своих войск. Для этого по железной дороге в приграничные с Украиной районы перебрасывают военную технику, снятую с хранения в Западном, Центральном, Восточном военных округах и северном флоте.
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Слобожанское направление
На Слобожанском направлении противник продолжает обстреливать Харьков из авиации и артиллерии. Враги наступают в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.
В эти районы переместили около 300 единиц военной техники и прибыли около тысячи мобилизованных из квазиреспублик на Донбассе. Также противник развернул два зенитно-ракетных дивизиона вооруженных ЗРК "Бук-М2" и ЗРК "Тор-М".
Донецкое и Таврийское направления
На Донецком и Таврийском направлениях продолжаются активные бои вдоль всей линии столкновения. Украинские позиции обстреливают из авиации и артиллерии.
- Лиманское направление: враги наступают в направлении Крымки и Александровки.
- Попаснянское направление: оккупанты проводят штурмовые действия в направлении Новотошковское – Орехово. Россияне закрепляются на достигнутых рубежах и блокируют наших военных.
- Кураховское направление: враг пытается прорвать оборону наших подразделений в направлении Оленевка – Новомихайловка.
Южнобужское направление
Российские войска и дальше стремятся выйти на административные границы Херсонской области. Также захватчики хотят создать благоприятные условия для наступления на Николаев и Кривой Рог.
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Волынское и Полесское направления
Существенных изменений здесь нет. Подразделения вооруженных сил Беларуси и дальше прикрывают границу в Брестской и Гомельской областях. При этом остается угроза ракетных ударов с белорусской территории.
Северское направление
Вражеские подразделения обстреляли наши позиции с территории Брянской области.
Успехи ВСУ за сутки: коротко
- Подразделениями противовоздушной обороны ликвидировано 9 воздушных целей: два самолета Су-25 и семь БпЛА.
- Только на территории Донецкой и Луганской областей отбили 9 атак врага.
- Уничтожили в зоне ООС:
– 8 танков,
– одну артиллерийскую систему,
– 24 единицы боевой бронированной техники,
– одну специальную машину,
– пять автомобилей (два топливозаправщика включительно).
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