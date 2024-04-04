Постоянные обстрелы и пожары: в Часовом Яру самая сложная ситуация за последние месяцы
Россияне не прекращают обстрелов Часового Яра, что в Донецкой области. Сейчас в городе, несмотря на опасность, все еще остаются 775 жителей.
Сейчас ситуация в Часовом Яру самая сложная за последние несколько месяцев. Об этом рассказал начальник городской военной администрации Часового Яра Сергей Чаус в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Ситуация сейчас самая сложная за последние несколько месяцев. Сегодня слишком активно идут обстрелы общины, сегодня большое количество пожаров и разрушенных домов. Российские военные использовали РСЗО и минометы. Таких дней в последнее время все больше,
– сказал он.
Эвакуация жителей продолжается
Чаус рассказал, что 4 апреля эвакуации из города не было, одновременно 3 и 2 числа людей вывозили. Он отметил, что эвакуация продолжается, власть проводит объяснительные работы и вовсю призывает к эвакуации.
Уже больше года вся коммуникация стоит, все в ручном режиме. Электричество возможно только за счет генераторов, вода только из скважины, тоже нужны генераторы, топливо. Газ вообще не рассматривается, только если есть возможность привезти баллонный. Пытаемся привезти и хлеб, и лекарства, и продукты питания, гуманитарной помощью в этом месяце жители уже обеспечены,
– рассказал Сергей Чаус об условиях жизни в городе.
Он подчеркнул, что сейчас в городе нет детей: несовершеннолетних вывезли еще летом прошлого года, а власть уделила особое внимание этому вопросу.
Россия может готовиться к новому наступлению: что известно
- Владимир Зеленский в интервью отметил, что нашей армии не хватает снарядов, артиллерийских боеприпасов и прочего. Он добавил, что украинским военным до сих пор удается сдерживать российских оккупантов.
- Но они не будут иметь возможности противостоять другому большому российскому наступлению, которое ожидается в ближайшие месяцы. Вероятно, он может произойти в конце мая или в июне.
- Журналисты пишут, что в артиллерийской войне на истощение у России преимущество не только в количестве огневых средств. Российские захватчики еще и имеют большую дальность поражения
- Владимир Зеленский присутствовал во время инспектировании оборонительных фортификаций в Сумской области. Они расположены в 24 километрах от границы с Россией.