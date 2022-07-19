В Харькове 12-летний волонтер помогает разбирать завалы после обстрелов россиян

российские оккупанты не прекращают каждый день цинично обстреливать Харьков. Несмотря на это, харьковчане не падают духом, а активно присоединяются к восстановлению города.

Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. По ее словам, в городе много разрушенных зданий, пострадавших от вражеских ракет.

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Жители города вместе разбирают завалы. Среди волонтеров можно встретить не только взрослых, но и подростков.

Как 12-летний волонтер помогает взрослым

Журналистка рассказала, что во время разбора завалов разрушенного колледжа она познакомилась с 12-летним Никитой Смирновым, который помогал взрослым. Парень шутит, что ему надоело сидеть дома с телефоном.

"Он по-взрослому размышляет, чем бы мог помочь. Говорит, что его сверстники тоже хотели бы помогать", – сказала Черненко.

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Она добавила, что это опасно, и никто к таким работам детей не привлекает. Однако однажды Никита шел по улице вместе со своим дядей. Они остановились возле разрушенного здания и присоединились к разбору завалов.

Грустно из-за этих зданий, которые долго строились, а потом их разрушили. Будем разбирать все – от маленьких зданий до больших,

– подчеркнул 12-летний волонтер.

Он добавил, что эта помощь важна для людей, чьи дома разрушили российские снаряды.

"Люди уехали из дома, их дом разбомбили. Надо, чтобы им хоть как-то легче на душе стало, что их дом очистили от этого кирпича", – сказал Никита Смирнов.

Как харьковчане разбирают завалы школы

Сейчас в Харькове люди активно работают в двух учебных заведениях, пострадавших от обстрелов. Школа, расположенная в Слободском районе, испытала значительные разрушения. Российские ракеты дважды наносили удары по зданию, последний – 11 июля. По словам заместителя директора разрушенной школы Татьяны Калашниковой, в результате обстрелов часть школы была полностью разрушена.

В этой части у нас была столовая с современным оборудованием. А над ней был актовый зал. У нас отличный танцевальный коллектив. На прошлой неделе мы среди завалов видели яркие сценические костюмы, их кубки,

– рассказала заместитель директора разрушенной школы.

К разбору завалов активно приобщаются родители учеников, которые учились в школе.



Оккупанты дважды наносили удары по зданию школы / Фото МедіаПорт

"Мой старший ребенок учился здесь. У меня есть еще второй маленький ребенок, которого я тоже хотел отдать в эту школу. Я в этом районе живу. Когда руководство школы попросило, сюда сразу начали приходить родители школьников и помогать разбирать завалы", – рассказал отец ученика разрушенной школы Андрей Хлопов.



Харьковчане разбирают завалы разрушенной оккупантами школы / Фото МедіаПорт

По словам Хлопова, к работам приобщаются и просто неравнодушные люди, живущие неподалеку. Он добавил, что люди хотят быстрее разобрать завалы, чтобы можно было подготовить проект нового здания и начать строительство.

Как волонтеры БУР помогают восстанавливать Харьков

Еще одна школа, которая пострадала от россиян, находится в центре Харькова. Ракета прилетела недалеко от здания, и в учебном заведении выбило окна. Восстанавливать школу помогает волонтерская организация БУР – Строим Украину Вместе.

Волонтерское движение сформировалось еще в 2014 году, когда началось российское вторжение на Донбасс. По словам менеджера волонтерской инициативы БУР Елены Луповой, с началом полномасштабной войны БУР переформатировала свою деятельность на гуманитарное направление и помощь военным.

Затем мы поняли, что нужно и отстраивать дома, обустраивать приюты и новые дома для внутренне перемещенных лиц. Поэтому наша деятельность сейчас охватывает всю Украину,

– подчеркнула Лупова.

Планы волонтеров: квартиры и бомбоубежища

В харьковской школе волонтеры помогают закрывать окна. В общем, как рассказал представитель Офиса реформ Харькова Дмитрий Давидьянц, это только начало.

У нас есть план восстановить 130 квартир, пострадавших в результате взрывов. Второе направление – это 30 подвалов, которые мы хотим обустроить в качестве бомбоубежища. Мы планируем вынести оттуда мусор, провести электричество и канализацию,

– рассказал Давидьянц.

Присоединиться к рядам волонтеров может каждый желающий. Для этого можно следить за анонсами в телеграм-каналах Харьковского городского совета и различных волонтерских организациях, в частности БУР.

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