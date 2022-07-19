Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. За її словами, у місті багато зруйнованих будівель, які постраждали від ворожих ракет.

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Жителі міста разом розбирають завали. Серед волонтерів можна зустріти не лише дорослих, а й підлітків.

Як 12-річний волонтер допомагає дорослим

Журналістка розповіла, що під час розбору завалів зруйнованого коледжу вона познайомилася із 12-річним Микитою Смирновим, який допомагав дорослим. Хлопець жартує, що йому набридло сидіти вдома із телефоном.

"Він по-дорослому розмірковує, чим би міг допомогти. Каже, що його однолітки теж хотіли б допомагати", – сказала Черненко.

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Вона додала, що це небезпечно і ніхто до таких робіт дітей не залучає. Однак якось Микита йшов вулицею разом зі своїм дядьком. Вони зупинилися біля зруйнованої будівлі та приєдналися до розбору завалів.

Сумно через ці будівлі, які довго будувалися, а потім їх зруйнували. Будемо розбирати усе – від маленьких будівель до великих,

– наголосив 12-річний волонтер.

Він додав, що така допомога важлива для людей, чиї будинки зруйнували російські снаряди.

"Люди поїхали з дому, їхній будинок розбомбили. Треба, щоб їм хоч якось легше на душі стало, що їхній будинок очистили від цієї цегли", – сказав Микита Смирнов.

Як харків'яни розбирають завали школи

Зараз у Харкові люди активно працюють у двох навчальних закладах, які постраждали від обстрілів. Школа, яка розташована у Слобідському районі, зазнала значних руйнувань. Російські ракети двічі завдавали ударів по будівлі, останній – 11 липня. За словами заступниці директора зруйнованої школи Тетяни Калашнікової, у результаті обстрілів частина школи була вщент зруйнована.

У цій частині у нас була їдальня із сучасним обладнанням. А над нею була актова зала. У нас чудовий танцювальний колектив. Минулого тижня ми серед завалів бачили яскраві сценічні костюми, їхні кубки,

– розповіла заступниця директора зруйнованої школи.

До розбору завалів активно долучаються батьки учнів, які навчалися у школі.



Окупанти двічі завдавали ударів по будівлі школи / Фото МедіаПорт

"Моя старша дитина навчалася тут. У мене є ще друга маленька дитина, яку я також хотів віддати у цю школу. Я у цьому районі живу. Коли керівництво школи кинуло "клич", сюди одразу почали приходити батьки школярів і допомагати розбирати завали", – розповів батько учня зруйнованої школи Андрій Хлопов.



Харків'яни розбирають завали зруйнованої окупантами школи / Фото МедіаПорт

За словами Хлопова, до робіт долучаються і просто небайдужі люди, які живуть неподалік. Він додав, що люди хочуть швидше розібрати завали, аби можна було підготувати проєкт нової будівлі та почати будівництво.

Як волонтери БУР допомагають відбудовувати Харків

Ще одна школа, яка постраждала від росіян, знаходиться у центрі Харкова. Ракета прилетіла неподалік будівлі, і у навчальному закладі повибивало вікна. Відновлювати школу допомагає волонтерська організація БУР – Будуємо Україну Разом.

Волонтерський рух сформувався ще у 2014 році, коли почалося російське вторгнення на Донбас. За словами менеджерки волонтерської ініціативи БУР Олени Лупової, із початком повномасштабної війни БУР переформатувала свою діяльність на гуманітарний напрямок і допомогу військовим.

Потім ми зрозуміли, що треба і відбудовувати будинки, облаштовувати прихистки та нові домівки для внутрішньо переміщених осіб. Тому наша діяльність зараз охоплює всю Україну,

– наголосила Лупова.

Плани волонтерів: квартири та бомбосховища

У харківській школі волонтери допомагають закривати вікна. Загалом же, як розповів представник Офісу реформ Харкова Дмитро Давідьянц, це тільки початок.

У нас є план відновити 130 квартир, які постраждали у результаті вибухів. Другий напрямок – це 30 підвалів, які ми хочемо облаштувати як бомбосховища. Ми плануємо винести звідти сміття, провести електрику та каналізацію,

– розповів Давідьянц.

Долучитися до лав волонтерів може кожен охочий. Для цього можна стежити за анонсами у телеграм-каналах Харківської міської ради та різних волонтерських організаціях, зокрема, БУР.

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