Кремлевская орда уже несколько дней хочет захватить вторую столицу Украины, и ей дают достойный отпор. Поэтому российские оккупационные войска начали убивать мирное население. 24 канал собрал все, что известно об оккупационных преступлениях против гуманности в городе 28 февраля.

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Безуспешно хотели заставить отступать

Орки начали обстреливать город из градов еще в 13:08 и это продолжалось несколько часов. Глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов сообщил, что войска России вели обстрел сразу нескольких районов:

Алексеевка,

Салтовка,

Павлово Поле.

Они пытались таким образом заставить наших защитников начать отступление. Однако не учли, что таким образом лишь усиливают желание украинских служащих убивать врага. Сейчас наши воины эффективно удерживают позиции и уничтожают оккупантов в направлениях: Белгорода, Дергачей, Циркунов и Чугуева.

Несколько моментов обстрелов Харькова оккупантами: смотрите видео

Выбрали время наибольшей уязвимости гражданских

Обстреливать жилые кварталы Харькова оккупанты начали во время, когда жители были к этому не готовы. Они как раз покинули свои укрытия и дома.

Люди тогда вышли в аптеки за продуктами и питьевой водой,

– рассказал Олег Синегубов.

Из-за этого подлого шага на улицах города гибли не военные, а ни в чем не повинные люди. Что полностью отрицает нарративы вражеской пропаганды "стреляем только по военным объектам".

Оккупанты убивают только наших детей, женщин и тех, кто не может оказать им сопротивление. Синегубов подчеркнул, действия России – не война, а геноцид украинского народа.

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Что известно о погибших и раненых

В сети обнародовали несколько жутких видео, которые сняли после обстрела города. В одном из них видны тела украинцев, которых оккупанты убили прямо возле жилых домов.

Оккупантам не простят кровь мирных людей / Скриншот 24 канала

Также один из снарядов уничтожил автомобиль, где, вероятно, была целая семья. В транспорте было несколько погибших, однако их личности сейчас пытаются установить.

Автомобиль уничтожен кремлевскими оккупантами: смотрите видео

Кроме этого, местной жительнице взрывом оторвало ногу. Ее немедленно госпитализировали и начали оперировать. Однако состояние пожилой женщины из-за значительной потери крови было критическое, поэтому ее не смогли спасти. Всего среди пострадавших – 15 военных и 16 гражданских лиц.

Раненая обстрелом оккупантов женщина: смотрите видео (18+)

Подсчитать же количество всех погибших после оккупационного обстрела пока еще не смогли. Однако того, что уже известно, достаточно, чтобы жители Харькова никогда не простили это народу, называвшему себя "братским".

Выстоим Такого боевого духа не было никогда, – Синегубов о готовности Харькова отбиваться от врага

Попадание снарядов в дома

Спасатели Харькова в этот день работали практически без пауз. Ведь кремлевские оккупанты разбили сразу несколько жилых домов.



Дом, в который попал снаряд оккупантов / Фото Прокуратуры Харьковщины

В результате обстрелов на улице Кольцевая были повреждены две 16-этажки. В них разрушены по несколько верхних этажей. К счастью, жители домов в этот момент уже были в укрытии, поэтому вероятнее всего жертв и пострадавших нет.

Никогда украинский народ не простит этого путинского геноцида. Никогда этому не будет оправдания. Мы одержим победу и отстроим каждую школу, каждый садик, больницу и дом,

– отметили в ГСЧС, отчитываясь о последствиях обстрела Харькова.

К счастью, снаряды русских далеко не всегда срабатывают, как должны были бы. Благодаря этому бомбы только застревают в зданиях и дорогах города. Сейчас взрывотехники Харькова уже работают над их обезвреживанием.



Снаряд кремлевских оккупантов на улице Клочковской / Фото из телеграма Антона Геращенко

В отношении одного из попаданий в дом следователи уже открыли уголовное производство. Это необходимо, чтобы собрать данные, подтверждающие бесчеловечные методы армии оккупантов.

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