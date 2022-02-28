Кремлівська орда вже кілька днів хоче захопити другу столицю України, та їй дають гідну відсіч. Тому російські окупаційні війська почали вбивати мирне населення. 24 канал зібрав усе, що відомо про окупаційні злочини проти гуманності в місті 28 лютого.

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Безуспішно хотіли змусити відступати

Орки почали обстрілювати місто з градів ще о 13:08 й це тривало кілька годин. Очільник Харківської військово-цивільної адміністрації Олега Синєгубов повідомив, що війська Росії вели обстріл одразу кількох районів:

Олексіївка,

Салтівка,

Павлове Поле.

Вони намагалися таким чином змусити наших захисників почати відступ. Проте не врахували, що таким чином лише підсилюють бажання українських службовців вбивати ворога. Наразі наші воїни ефективно утримують позиції та знищують окупантів у напрямках: Білгорода, Дергачів, Циркунів і Чугуєва.

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Обрали час найбільшої вразливості цивільних

Обстрілювати житлові квартали Харкова окупанти почали в час, коли жителі були до цього не готові. Вони якраз покинули свої укриття й домівки.

Люди тоді вийшли до аптек, за продуктами й за питною водою,

– розповів Олег Синєгубов.

Через цей підлий крок на вулицях міста гинули не військові, а ні в чому не винні люди. Що повністю заперечує наративи ворожої пропаганди "стріляємо лише по військових об'єктах".

Окупанти вбивають лише наших дітей, жінок і тих, хто не може чинити їм опір. Синєгубов підкреслив, дії Росії – не війна, а геноцид українського народу.

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Що відомо про загиблих і поранених

У мережі оприлюднили кілька моторошних відео, які зняли після обстрілу міста. В одному з них видно тіла українців, яких окупанти вбили прямісінько біля житлових будинків.



Окупантам не простять кров мирних людей / Скриншот 24 каналу

Також один із снарядів знищив автомобіль, де, ймовірно, була ціла сім'я. У транспорті було кілька загиблих, проте їхні особи наразі ще намагаються встановити.

Автомобіль знищений кремлівськими окупантами: дивіться відео

Окрім цього, місцевій жительці вибухом відірвало ногу. Її негайно госпіталізували та почали оперувати. Проте стан літньої жінки через значну втрату крові був критичний, тому її не змогли врятувати. Загалом серед постраждалих – 15 військових та 16 цивільних осіб.

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Підрахувати ж кількість усіх загиблих після окупаційного обстрілу наразі ще не змогли. Проте того, що вже відомо, достатньо, щоб жителі Харкова ніколи не простили це народу, який називав себе "братським".

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Потрапляння снарядів у будинки

Рятувальники Харкова в цей день працювали практично без пауз. Адже кремлівські окупанти розтрощили одразу кілька житлових будинків.



Будинок, у який влучив снаряд окупантів / Фото Прокуратури Харківщини

Внаслідок обстрілів, на вулиці Кільцева було пошкоджено дві 16-поверхівки. У них зруйновані по кілька верхніх поверхів. На щастя, жителі домів у цей момент вже були в укритті, тому найімовірніше жертв та постраждалих немає.

Ніколи український народ не пробачить цього путінського геноциду. Ніколи цьому не буде виправдання. Ми переможемо і відбудуємо кожну школу, кожний садочок, лікарню і дім,

– наголосили у ДСНС звітуючись про наслідки обстрілу Харкова.

На щастя, снаряди росіян далеко не завжди спрацьовують, як мали б. Завдяки цьому бомби лише застрягають у будівлях і дорогах міста. Наразі вибухотехніки Харкова вже працюють над їх знешкодженням.



Снаряд кремлівських окупантів на вулиці Клочковська / Фото з телеграму Антона Геращенка

Щодо одного з потраплянь у будинок слідчі вже відкрили кримінальне провадження. Це необхідно, щоб зібрати дані, які підтверджують нелюдяні методи армії окупантів.

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