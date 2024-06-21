Как защитить Харьков от обстрелов: Свитан сказал, поможет ли F-16

Многочисленные украинские источники отмечают, что первые F-16 будут защищать Харьков от управляемых авиабомб. Однако для того, чтобы выполнять задачи как на Харьковском, так и на Восточном направлениях истребители должны входить в триаду радара и ЗРК Patriot.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он назвал самый эффективный способ защиты Харькова от КАБов.

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Способ защиты Харькова от обстрелов

На Харьковщине вопрос запуска КАБов можно решить с помощью Patriot или SAMP/T. Одна пусковая установка, 4 ракеты, локатор и система управления – могут выполнить задачу уничтожения российских Су-34 в режиме ракетной засады.

Вражеские истребители – бомбардировщики просто не смогут подходить на дальность ближе 100 километров к линии боевого соприкосновения и тем более сбрасывать КАБы.

Этим вопросом можно заняться на линии боевого соприкосновения с помощью ЗРК вдоль всей линии фронта. Нам очень важно отогнать российские самолеты,

– сказал военный эксперт.

По его словам, с этим могут справиться зенитно-ракетные войска, если будет достаточное количество ЗРК. В то же время F-16 усилят направление.

Я не уверен, что именно Харьков будут прикрывать первые F-16. Вряд ли сразу после прибытия F-16 в Украину к линии боестолкновения сможет подойти радар или Patriot,

– заметил Свитан.

По мнению летчика-инструктора, первые F-16 будут выполнять задачи секторального прикрытия воздушного пространства в Центре или на Западе Украины как системы противовоздушной обороны. Затем, когда зайдет по крайней мере одна бригада, а это около 40 самолетов, ей будет поставлена задача вместе с радарами и системами ПВО перекрыть одно из направлений.

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что Украина должна получить долгожданные истребители F-16 этим летом. Американская авиация позволит повысить эффективность имеющегося западного оружия, которое использовалось с самолетов советского образца.