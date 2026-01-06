Под завалами еще минимум один человек: в Харькове продолжаются спасательные работы после атаки 2 января

Россияне продолжают беспощадно обстреливать Харьков. Накануне, 5 января, враг ударил по Харькову пятью ракетами, попав по энергетической инфраструктуре. Также 6 января в городе звучала воздушная тревога.

В то же время продолжаются поисковые работы на месте удара россиян 2 января. Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала о ситуации в городе и последствиях вражеских атак.

Смотрите также Россияне разбили дом и все вокруг: страшные кадры из Харькова в пламени

Что известно об обстреле Харькова 5 января?

Воздушная тревога в Харькове 6 января объявлялась несколько раз Также сообщалось об угрозе баллистики. Однако взрывы не раздавались.

А 5 января россияне нанесли по городу ракетный удар, выпустив 5 ракет. В результате обстрела получил ранения 58-летний мужчина.

В Областной военной администрации сообщили о том, что враг стрелял по Харькову из РСЗО "Торнадо-С". Россияне нанесли удары по объектам энергетики, что привело к значительным разрушениям.

Вследствие атаки, в частности в Харьковской области, 350 тысяч абонентов осталась без электричества. В регионе введены не только плановые, но и аварийные отключения света.

Как проходят спасательные работы после атаки 2 января?

В то же время в центре Харькове четвертые сутки не прекращаются работы по разбору завалов на месте прилета российских ракет 2 января.

Это невероятно большая и тяжелая работа. Без остановки работают спасатели, кинологи, полицейские, коммунальщики, задействовано очень много служб. Сколько еще продлится этот разбор, сказать очень трудно,

– подчеркнула Анна Черненко.

Известно, что по состоянию на день 6 января, более 75% завалов было разобрано, но впереди еще много работы.

В больнице до сих пор остаются люди, которые пострадали из-за удара 2 января. Также считались пропавшими без вести семь человек. Шестерых из них удалось найти.

Однако даже после того, как будет найдена седьмая жертва, поисковые работы не завершатся. Потому что не исключается, что кроме людей, которых разыскивают родные, знакомые, мог быть кто-то, о ком не сообщили. Соответственно завалы будут разбираться до последнего кирпича.

Обратите внимание. В первые сутки после атаки 2 января сообщалось о гибели мамы, Анастасии Пархоменко, и ее сына Максима. 6 января стало известно о еще одной жертве – студента Харьковского национального университета радиоэлектронных Виталия Прудникова.

Виталия знают и любят в университете, его уважают волонтеры, потому что он очень много делал для Харькова, для войска, поэтому это большая потеря. У мужчины осталась жена и дочь, которой только четыре месяца. 24 Канал выражает искренние соболезнования семье и близким Виталия Прудникова.

Что известно об обстрелах Харькова?