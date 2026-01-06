Водночас продовжуються пошукові роботи на місці удару росіян 2 січня. Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла про ситуацію у місті та наслідки ворожих атак.

Дивіться також Росіяни розтрощили будинок і все навколо: страшні кадри з Харкова в полум'ї

Що відомо про обстріл Харкова 5 січня?

Повітряна тривога у Харкові 6 січня оголошувалась кілька разів Також повідомлялось про загрозу балістики. Проте вибухи не лунали.

А 5 січня росіяни завдали по місту ракетний удар, випустивши 5 ракет. В результаті обстрілу зазнав поранення 58-річний чоловік.

В Обласній військовій адміністрації повідомили про те, що ворог стріляв по Харкову з РСЗВ "Торнадо-С". Росіяни завдали ударів по об'єктах енергетики, що призвело до значних руйнацій.

Внаслідок атаки, зокрема у Харківській області, 350 тисяч абонентів залишилася без електрики. В регіоні введені не тільки планові, але й аварійні відключення світла.

Як проходять рятувальні роботи після атаки 2 січня?

Водночас у центрі Харкові четверту добу не припиняються роботи з розбору завалів на місці прильоту російських ракет 2 січня.

Це неймовірно велика і важка робота. Без зупинки працюють рятувальники, кінологи, поліцейські, комунальники, задіяно дуже багато служб. Скільки ще триватиме цей розбір, сказати дуже важко,

– підкреслила Анна Черненко.

Відомо, що станом на день 6 січня, понад 75% завалів було розібрано, але попереду ще багато роботи.

В лікарні досі лишаються люди, які постраждали через удар 2 січня. Також вважалися зниклими безвісти семеро людей. Шістьох з них вдалося знайти.

Проте навіть після того, як буде знайдена сьома жертва, пошукові роботи не завершаться. Тому що не виключається, що окрім людей, яких розшукують рідні, знайомі, міг бути хтось, про кого не повідомили. Відповідно завали будуть розбиратися до останньої цеглини.

Зверніть увагу. В першу добу після атаки 2 січня повідомлялося про загибель мами, Анастасії Пархоменко, та її сина Максима. 6 січня стало відомо про ще одну жертву – студента Харківського національного університету радіоелектронних Віталія Пруднікова.

Віталія знають і люблять в університеті, його поважають волонтери, тому що він дуже багато робив для Харкова, для війська, тому це велика втрата. У чоловіка лишилася дружина і донька, якій тільки чотири місяці. 24 Канал висловлює щирі співчуття родині і близьким Віталія Пруднікова.

Що відомо про обстріли Харкова?