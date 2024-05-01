Надо быть максимально внимательным: в какой период россияне чаще всего бьют по Харькову

Россия ежедневно атакует Харьковщину КАБами, которые способны долетать до целей за считанные минуты. Именно поэтому в Харькове и области очень часто сигнал воздушной тревоги звучит или за мгновение до "прилета", или уже после него.

Так происходит в Харькове именно последние три дня во время обстрелов. В частности утром 1 мая сначала прозвучала воздушная тревога, через полчаса – уточнения о возможном применении КАБов, а еще через 3 минуты эти бомбы начали взрываться, рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.

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В какое время тяжелее всего

Важно понимать, что между сообщением о применении управляемых авиабомб и до их прилета может пройти всего от 3 до 10 минут. Если же летит ракета С-300, то тогда сигнал тревоги может прозвучать уже после ее удара.

Это по Харькову, а в приграничных областях время между сигналом воздушной тревоги и первыми ударами может быть еще короче. Поэтому нужно обязательно реагировать на все сигналы и сообщения, особенно об угрозе КАБов, быстро уходить с улицы и прятаться в ближайшем укрытии,

– подчеркнула Черненко.

Еще несколько дней назад враг атаковал Харьковскую область преимущественно ночью и утром. Однако последнее время раздавались взрывы в 10 утра, а также вечером – после 18. А 1 мая атака состоялась в 10:20.

Всегда непредсказуемо

Нельзя говорить, что у врага есть какая-то отработанная система, и возможно как-то просчитать, когда произойдут удары. Атаки всегда непредсказуемы.

Ночные обстрелы – эмоционально сложнее, ведь в это время человек спит, он расслаблен и не ожидает атаки. Однако утром и днем удары также тяжелые, поскольку в это время люди идут по делам или находятся на своих рабочих местах.

"Поэтому надо быть максимально внимательным относительно извещений об ударах, постоянно мониторить ситуацию и знать, где расположено ближайшее укрытие – хотя бы подземный паркинг или магазинчик, куда можно быстро", – отметила Анна Черненко.

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