Надо быть максимально внимательным: в какой период россияне чаще всего бьют по Харькову
Россия ежедневно атакует Харьковщину КАБами, которые способны долетать до целей за считанные минуты. Именно поэтому в Харькове и области очень часто сигнал воздушной тревоги звучит или за мгновение до "прилета", или уже после него.
Так происходит в Харькове именно последние три дня во время обстрелов. В частности утром 1 мая сначала прозвучала воздушная тревога, через полчаса – уточнения о возможном применении КАБов, а еще через 3 минуты эти бомбы начали взрываться, рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.
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В какое время тяжелее всего
Важно понимать, что между сообщением о применении управляемых авиабомб и до их прилета может пройти всего от 3 до 10 минут. Если же летит ракета С-300, то тогда сигнал тревоги может прозвучать уже после ее удара.
Это по Харькову, а в приграничных областях время между сигналом воздушной тревоги и первыми ударами может быть еще короче. Поэтому нужно обязательно реагировать на все сигналы и сообщения, особенно об угрозе КАБов, быстро уходить с улицы и прятаться в ближайшем укрытии,
– подчеркнула Черненко.
Еще несколько дней назад враг атаковал Харьковскую область преимущественно ночью и утром. Однако последнее время раздавались взрывы в 10 утра, а также вечером – после 18. А 1 мая атака состоялась в 10:20.
Всегда непредсказуемо
Нельзя говорить, что у врага есть какая-то отработанная система, и возможно как-то просчитать, когда произойдут удары. Атаки всегда непредсказуемы.
Ночные обстрелы – эмоционально сложнее, ведь в это время человек спит, он расслаблен и не ожидает атаки. Однако утром и днем удары также тяжелые, поскольку в это время люди идут по делам или находятся на своих рабочих местах.
"Поэтому надо быть максимально внимательным относительно извещений об ударах, постоянно мониторить ситуацию и знать, где расположено ближайшее укрытие – хотя бы подземный паркинг или магазинчик, куда можно быстро", – отметила Анна Черненко.
Больше об ударах по Харькову
- Утром 1 мая в городе прогремел взрыв. Ранее предупреждали о запуске управляемых авиабомб.
- Позже мэр города сообщил, что произошел "прилет" в частный дом на окраине города. Также получили повреждения десять частных домохозяйств.
- Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что попадание было зафиксировано в Киевском районе Харькова. Была повреждена гражданская инфраструктура.
- Также в результате удара по Золочеву погибли двое и пострадали шесть человек, в частности, 11-летний мальчик. Кроме того, повреждены административные сооружения, здание "Ощадбанка", более 20 автомобилей, уничтожен частный дом.
- Также утром 30 апреля россияне атаковали город. Был прилет в Киевском районе на территории гаражного кооператива и админздания, которое расположено рядом.
- Еще одно попадание произошло в Холодногорском районе. Было повреждено два гражданских здания.
- К сожалению, во время атаки погиб 24-летний мужчина, а 9 человек получили ранения и были госпитализированы в медицинские учреждения. Еще 6-м пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте.