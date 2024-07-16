Утром россияне обстреляли рынок в Херсоне: под ударом оказались торговые места

Россияне ударили по центру Херсона. Враг атаковал один из местных рынков.

Председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин сообщил, что очередной день начался для жителей Херсона с канонады российских обстрелов.

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Противник ударил по Херсону

С самого утра оккупанты ударили по одному из рынков в городе. Вражеским огнем повреждены бизнес-центр и торговые помещения. Под удар попали торговые места. Люди потеряли почти весь товар.

К счастью, пострадавших среди херсонцев нет.

Последствия обстрела Херсона: смотрите видео

Напомним, что ночью россияне осуществили запуск "Шахедов" по Украине. Силы ПВО работали по вражеским БпЛА, в частности в Киевской области. Произошло падение обломков дронов в 2 районах, сообщили в ОВА,

В одном из населенных пунктов обломки упали на частный двор, произошло возгорание стерни. Пожар ликвидирован.

Повреждены 2 нежилых здания, выбиты окна и посечены фасады. Также зафиксировано падение на открытой местности.