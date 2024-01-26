Ракеты обладают чрезвычайно разрушительной силой, – Гуменюк рассказала об использовании россиянами С-300
Оккупанты продолжают терроризировать Херсон. В ночь на 26 января россияне обстреляли город ракетами по установкам С-300. Это – очень опасное оружие.
Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, заметив, что оккупанты выискивают разные варианты давления на правый берег Херсонщины. Они терроризируют мирное популяция региона.
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Регулярно обстреливают правобережье
Как подчеркнула Гуменюк, оккупанты регулярно наносят удары по правобережью Херсонщины со ствольной артиллерии, из реактивных систем залпового огня и т.д. Также россияне запускают ракеты из зенитных ракетных комплексов С-300.
Напомню, что они используют ракеты с С-300 нетипичным способом. Это – зенитные ракетные комплексы, снаряженные ракетами класса "земля– воздуха" для поражения воздушных целей. А используют они их по принципу "земля– земля". Эти ракеты обладают чрезвычайной разрушительной силой,
– сказала Гуменюк.
Россияне как раз ударили этими ракетами по Херсону в ночь на 26 января. Уже известно о разрушенном детском саде и поврежденном торговом центре. Оккупанты регулярно запускают эти ракеты по жилым помещениям, объектах гражданской инфраструктуры и т.д.
Ситуация в Херсонской области: коротко
- В ночь на 26 января оккупанты ударили ракетами С-300 по Херсону. В общем, в течение суток оккупанты совершили 73 обстрела Херсонщины. Атаковали как из минометов, так и из артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков, беспилотников и т.д.
- 17 января оккупанты обстреляли Днепровский район Херсона. Он расположен прямо на побережье Днепра. Ударили они по частным домам.
- Оккупанты регулярно обстреливают Херсон. Уже сейчас есть предположение, что в городе почти не осталось зданий, где бы ни были повреждены окна.