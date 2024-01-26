Есть тенденция к снижению, – Гуменюк рассказала, что влияет на обстрелы россиян

Оккупанты продолжают обстреливать правый берег Херсонщины. Однако в последнее время атак стало несколько меньше.

Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, заметив, что оккупанты постоянно обстреливают правый берег Херсонщины. Силы обороны делают все возможное, чтобы предотвратить эти атаки.

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Количество обстрелов уменьшилось

Как подчеркнула Гуменюк, за последние несколько дней зафиксировали снижение количества обстрелов. Это произошло по ряду причин. Прежде всего, достаточно эффективной была контрбатарейная борьба, во время которой удается уничтожать вражеские системы и личный состав оккупантов.

Кроме того, существенно ухудшилась погода. Это делает невозможным использование беспилотных летательных аппаратов различных типов.

Эффективной была контрбатарейная борьба. Также погода не разрешает эффективно использовать беспилотники. Речь идет о FPV-дронах и других беспилотниках, с которых можно сбрасывать боеприпасы во двор, машины и т.д. В общем, есть тенденция к снижению обстрелов.,

– сказала Гуменюк.

К примеру, несколько дней назад Силы обороны зафиксировали более 110 обстрелов по правому берегу Херсонщины. Сейчас это количество снизилось до 70+.

Ситуация в Херсонской области: коротко