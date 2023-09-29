Дети видели, как погибла их мать, – Хлань рассказал о российских обстрелах Херсона

Последние дни оккупанты интенсивнее обстреливают Херсонщину. Враг беспощадно бьет по правобережью абсолютно из всех видов вооружения.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань, отметив, что количество снарядов, которые россияне выпускают за сутки, приближается к 700.

Смотрите также Бьют по скоплению людей: оккупанты цинично врут о ситуации на Херсонщине

Применяют захватчики, в частности, управляемые авиабомбы. Если раньше они сбрасывали 2 – 3 КАБа, то сейчас – около 50. Также враг обстреливает жилые кварталы.

Так оккупанты 28 сентября ударили по Херсону. В результате обстрела погибли 3 женщины.

Одна из женщин – мать, дети которой были непосредственными свидетелями того, как попал снаряд. И их мама погибла на месте. Дети все это видели. Это такая жизнь в Херсоне,

– сказал Хлань.

Сейчас в Херсоне очень опасно находиться на открытом пространстве. Утром 29 сентября под обстрел попали комунальщики, которые вывозили мусор. Пострадали двое мужчин. У одного из них травмы конечностей, а у другого – контузия и осколочное ранение. Их госпитализировали.

"Эти ситуации, когда люди просто работая в Херсоне, попадают под обстрелы – не первый случай. Ситуация напряженная и крайне опасная", – подчеркнул военнослужащий ВСУ.

Под обстрелы уже попадали, в частности, бойцы ГСЧС, которые приезжали на помощь после атак, и коммунальщики, которые убирали город.

Где украинская армия ударила по врагу: смотрите видео

Что делать в случае обстрела

Жителям территорий, которые обстреливают оккупанты, советуют не находиться на улице. Лучше быть поближе к зданиям. Когда враг начинает бить, нужно срочно искать укрытие или прятаться в помещении.

А еще лучше, в тех населенных пунктах, которые страдают сейчас от беспощадных обстрелов оккупантов, эвакуироваться в более безопасные регионы. В настоящее время объявлена эвакуация из населенных пунктов на побережье Днепра. Особенно касается людей с малолетними детьми,

– отметил депутат Херсонского областного совета.

Однако есть люди, которые категорически отказываются уезжать. Им нужно максимально соблюдать правила безопасности.

Ситуация в Херсонской области: главное