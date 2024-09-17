Генерал-лейтенант в отставке оценил потенциал россиян для ведения войны зимой

Россияне продолжают наносить удары по Украине, в частности, по энергетическим объектам. Это значительно усложнит жизнь украинцев зимой, которая вскоре наступит. В то же время рассчитывать на то, что у врага окончательно исчерпываются ресурсы, не стоит.

Такое мнение высказал 24 Каналу генерал-лейтенант в отставке, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что потенциал российской армии сегодня по сравнению с началом войны увеличился. Противник сумел перевести свою экономику на военные рельсы.

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Стремится к миру

В то же время с начала войны Россия понесла значительные потери современной военной техники и в частности бронетехники. Поэтому возросла доля старой восстановленной техники, которая была взята на вооружение российской армией.

Высокий ресурсный уровень российского войска обеспечивается живой силой. Россия, несмотря на большие потери, еще не решается проводить тотальную мобилизацию. В этом смысле показательным будет переход с 2025 на 2026 год. Два года Россия еще может удерживаться в условиях санкций и ведения такой интенсивности боевых действий. Однако уже с конца 2023 года это все отражается на российской экономике,

– отметил генерал-лейтенант в отставке.

Понимая это, российское руководство во главе с Владимиром Путиным пытается совместно со своими союзниками, в частности, Северной Кореей и Ираном, остановить ведение боевых действий и перейти к так называемому миру, а фактически узакониванию аннексии украинской территории.

Вопрос в том, успеем ли успеем

В то же время зима может быть тяжелой и в Украине, в частности, из-за энергетического кризиса, о чем пишет западная пресса. Если союзники не позволят Киеву наносить удары вглубь России дальнобойным оружием, враг продолжит уничтожать украинские энергетические системы.

Украинские военные, по его мнению, должны прорабатывать несколько вариантов действий – как выполнения задач на линии соприкосновения, так и по прикрытия объектов критической инфраструктуры, в частности, энергетических.

"Вопрос в том, успеем ли в полной мере это сделать. Украина будет переживать не первую зиму во время войны, но каждая из них имела свою специфику. К грядущей зиме мы должны готовиться и не реагировать на российскую пропаганду", – отметил Игорь Романенко.

Обратите внимание! Издание Politico пишет, что Россия "адаптирует тактику авиаударов" на основе ошибок, которые она совершила в предыдущие попытки разрушить энергетику Украины. Россияне вероятно планируют использовать ракеты, которые им поставил Иран, для нанесения ударов по "узлам логистики и связи". А собственные ракеты Россия может использовать для ударов по энергетической системе, в частности, по распределительным станциям.