Украина подготовила план действий на случай блэкаутов, – МВД

Глава МВД Украины Игорь Клименко рассказал о подготовке энергосистемы Украины к вероятным обстрелам со стороны российских захватчиков. В частности, он отметил, что у нашего государства есть план на случай блэкаута.

Министр подчеркнул, что наше государство уже знает, как реагировать на трудности, вызванные обстрелами энергетической инфраструктуры нашего государства. В частности, это касается усиления украинских правоохранительных служб.

К теме Временные отключения и блэкауты: готова ли энергосистема к зиме

Клименко рассказал о подготовке к зиме

Министр внутренних дел рассказал, что в этот день он провел первое заседание координационного штаба оперативного реагирования и обеспечения нормальных условий жизнедеятельности населения во время возможных отключений электроэнергии. Цель этого объединения своевременно реагировать на все происходящие в стране чрезвычайные ситуации.

В Ситуационном центре МВД работают аналитики, которые просчитывают возможные угрозы и сценарии реагирования. Мы заходим в сложный осенне-зимний период, к которому должны быть готовы по всем направлениям,

– подчеркнул он.

Кроме того, Клименко заверил, что координационный штаб уже подготовил план действий по долговременным отключениям электроэнергии в регионах Украины.

"Усиленные патрулирование групп полиции, обеспечение генераторами медицинских учреждений и объектов критической инфраструктуры, функционирование пунктов несокрушимости – далеко не исчерпывающий перечень мер", – сказал министр.

В заключение он заверил, что министерство и координационный штаб знает, как реагировать на подобные вызовы. Ведь уже есть опыт с 2022 года.

Украина готовится к вероятным обстрелам энергетики