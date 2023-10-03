Украина подготовила план действий на случай блэкаутов, – МВД
Источник:Игорь Клименко
Глава МВД Украины Игорь Клименко рассказал о подготовке энергосистемы Украины к вероятным обстрелам со стороны российских захватчиков. В частности, он отметил, что у нашего государства есть план на случай блэкаута.
Министр подчеркнул, что наше государство уже знает, как реагировать на трудности, вызванные обстрелами энергетической инфраструктуры нашего государства. В частности, это касается усиления украинских правоохранительных служб.
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Клименко рассказал о подготовке к зиме
Министр внутренних дел рассказал, что в этот день он провел первое заседание координационного штаба оперативного реагирования и обеспечения нормальных условий жизнедеятельности населения во время возможных отключений электроэнергии. Цель этого объединения своевременно реагировать на все происходящие в стране чрезвычайные ситуации.
В Ситуационном центре МВД работают аналитики, которые просчитывают возможные угрозы и сценарии реагирования. Мы заходим в сложный осенне-зимний период, к которому должны быть готовы по всем направлениям,
– подчеркнул он.
Кроме того, Клименко заверил, что координационный штаб уже подготовил план действий по долговременным отключениям электроэнергии в регионах Украины.
"Усиленные патрулирование групп полиции, обеспечение генераторами медицинских учреждений и объектов критической инфраструктуры, функционирование пунктов несокрушимости – далеко не исчерпывающий перечень мер", – сказал министр.
В заключение он заверил, что министерство и координационный штаб знает, как реагировать на подобные вызовы. Ведь уже есть опыт с 2022 года.
Украина готовится к вероятным обстрелам энергетики
- Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев 3 октября рассказал, что на Севере нашего государства создают большее количество мобильных огневых групп. В частности, это связано с вероятными обстрелами энергетической инфраструктуры нашего государства.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также отметил, что Украина обеспечила многоуровневая защита энергообъектов. К тому же правительство расширило количество мегаватт, которые можно поставлять из ЕС в случае впечатления критической инфраструктуры.
- В то же время председатель правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что сейчас не планируется никаких графиков отключение света. В частности, их в случае необходимости будут составлять на местах.