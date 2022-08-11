На ЗАЭС разбили ложь россиян по поводу обстрелов Энергодара: видео с поличным

Оккупанты обстреливают Энергодар и пытаются обвинить в этом ВСУ. Но пропаганда россиян не выдерживает критики благодаря видео публикуемым местными жителями.

россия обстреливает Энергодар изнутри

В российских пропагандистских СМИ появилась информация, что якобы их военные отразили атаку ВСУ на Энергодар и Запорожскую АЭС . Но в ЗАЭС опубликовали видеодоказательства, свидетельствующие против лжи захватчиков.

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В августе россияне систематически обстреливают Энергодар и ЗАЭС. Обстрелы врага попали на видео, которое в сети появилось 7 августа . Как отметили в пресс-службе ЗАЭС, видео местных жителей свидетельствует, что это россияне обстреливают Энергодар изнутри, а не ВСУ.

На видео слышно, как "работает" миномет. Первый звук (более звонкий и короткий) – выстрел на выход, второй – момент взрыва мины, выпущенной из оружия. Между выстрелом и разрывом мины – менее трех секунд... Итак, совершенно очевидно, что захваченный город обстреливают те, кто его оккупировал, и непосредственно "изнутри",

– говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в ЗАЭС, дополнительными доказательствами является дальность использования минометного оружия. В частности, ВСУ дислоцируется на противоположном берегу Днепра – "напротив" Энергодара. Снаряды миномета не преодолевают такие расстояния.

Какая ситуация в Энергодаре

В августе российские военные провели серию циничных терактов, открыв огонь в сторону Запорожской АЭС. В частности, 5 августа кафиры дважды стреляли в сторону ЗАЭС, из-за чего было зафиксировано по три "прилета" у промышленной площадки атомной станции.

Во время второго обстрела россияне попали у одного из энергоблоков, где ядерный реактор. Еще один обстрел произошел вечером 6 августа. Тогда захватчики чуть не попали по контейнерам отработанного ядерного топлива.

россияне также заменяли Запорожскую АЭС и угрожают взорвать атомную электростанцию, если ВСУ деоккупируют ее.

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