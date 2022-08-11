росія обстрілює Енергодар зсередини

У російських пропагандистських ЗМІ з'явилася інформація, що нібито їхні військові відбили атаку ЗСУ на Енергодар і Запорізьку АЕС. Та в ЗАЕС опублікували відеодокази, які свідчать проти брехні загарбників.

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У серпні росіяни систематично обстрілюють Енергодар та ЗАЕС. Обстріли ворога потрапили на відео, яке в мережі з'явилося 7 серпня. Як зазначили у пресслужбі ЗАЕС, відео місцевих жителів свідчить, що це росіяни обстрілюють Енергодар зсередини, а не ЗСУ.

На відео чути, як "працює" міномет. Перший звук (більш дзвінкий та короткий) – постріл на вихід, другий – момент вибуху міни, випущеної зі зброї. Між пострілом і розривом міни – менше трьох секунд... Отже, абсолютно очевидно, що захоплене місто обстрілюють ті, хто його окупував, і безпосередньо "зсередини",

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, як зазначили на ЗАЕС, додатковими доказами є дальність використання мінометної зброї. Зокрема, ЗСУ дислокується на протилежному березі Дніпра – "навпроти" Енергодару. Снаряди міномета не долають такі відстані.

росія обстрілює Енергодар: відео

Яка ситуація в Енергодарі

У серпні російські військові провели серію цинічних терактів, відкривши вогонь у бік Запорізької АЕС. Зокрема, 5 серпня окупанти двічі стріляли у бік ЗАЕС, через що було зафіксовано по три "прильоти" біля промислового майданчика атомної станції.

Під час другого обстрілу росіяни влучили біля одного з енергоблоків, де ядерний реактор. Ще один обстріл відбувся ввечері 6 серпня. Тоді загарбники ледь не влучили по контейнерах відпрацьованого ядерного палива.

росіяни також замінували Запорізьку АЕС і погрожують підірвати атомну електростанцію, якщо ЗСУ деокупують її.

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