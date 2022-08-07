Вибухи лунали з різницею приблизно у 10 секунд

У соціальних мережах 7 серпня близько 13 години з'явилося відео, як окупанти обстрілюють Енергодар. Людям вдалося зафіксувати потужні глухі звуки від вибухів.

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Вибухи лунали один за одним з різницею приблизно у 10 секунд. Очевидці почали тікати з місця, коли вибухи стали гучнішими.

Вибухи в Енергодарі: відео

росія обстрілює Енергодар і Запорізьку АЕС: що відомо

російські військові у п'ятницю, 5 серпня, двічі відкрили вогонь у бік Запорізької АЕС. Під час першого обстрілу було зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС. Ворог влучив у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС.

Після другого обстрілу також було зафіксовано три "прильоти" й окупанти влучили по майданчику станції біля одного з енергоблоків, де ядерний реактор.

Обстріл окупантів серйозно пошкодив азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус.

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Окрім того, росіяни обстріляли Енергодар та розбомбили електропідстанцію "Луч". Унаслідок цього майже все місто залишились без світла. Електроенергії не було в шести із семи мікрорайонів. Також не працювала водозабірна станція – у місті відсутня вода.

Вибухи в Енергодарі лунали і в суботу, 6 серпня. Окупанти завдали ракетного обстрілу по майданчику ЗАЕС та влучили безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

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Унаслідок обстрілу пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика з відходами ядерного палива. Усі російські військові та представники росатому, які є на майданчику ЗАЕС, завчасно втекли в укриття.

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