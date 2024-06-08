Более 3 тысяч бомб за месяц: где россияне сбрасывают больше всего КАБов

Российские военные продолжают терроризировать прифронтовые территории управляемыми авиационными бомбами. С начала 2024 года по Украине выпустили более 10 тысяч КАБов.

Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин рассказал 24 Каналу, что для того, чтобы количество ударов бомбами уменьшилось, Украине нужно больше современных средств ПВО. Кроме того, важны удары по российским аэродромам.

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Безумное количество КАБов

На Харьковском направлении, особенно на пограничном, россияне продолжают массированно использовать управляемые авиационные бомбы. Большое количество КАБов враг сбрасывает также на Купянск.

Только с начала этого года вражеская авиация сбросила на нашу землю более 10 тысяч КАБов. А за май по территории Украины выпустили более 3200 авиационных бомб – КАБов, ФАБов, различных по тоннажу,

– отметил Назар Волошин.

За минувшие сутки 7 июня на участке Восточной группировки войск враг нанес 45 авиаударов с применением 64 КАБов. Кроме того, россияне применили 364 дроны-камикадзе.

Всего по всей линии фронта враг совершил 101 авиационный удар и применил 70 КАБов.

"Чтобы враг не сбрасывал на нашу территории КАБы, нам нужна хорошая, надежная и современная противовоздушная обороны и ЗРК различного калибра. Если, конечно, позволят, то стоит бить по авиационным складам и вражеских аэродромах", – объяснил Волошин.

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