Это не значит, что нужно расслабляться, – Игнат о временном отсутствии обстрелов Киева

На сегодняшний день заметно недлительное отсутствие обстрелов Киева. Это может быть связано с планами российского врага.

К тому же может быть связано с тем, что запасы ракет и дронов-камикадзе у россиян не бесконечны. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге, информирует 24 Канал.

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Почему временно отсутствуют обстрелы Киева

По мнению Игната, недлительное отсутствие обстрелов Киева, вероятно, может быть связано как с планами врага, так и с тем, что запасы ракет и дронов у террористов не бесконечны.

Бывают дни, когда больше, бывают дни, когда меньше. Если мы уже три дня не видели обстрелов, то это не значит, что нужно расслабляться, и они уменьшились,

– отметил он.

Игнат подчеркнул, что планы противника могут быть связаны с тем, что он ведет какую-либо подготовку или переориентирует свои силы где-нибудь на других направлениях.

Кроме этого, спикер Воздушных сил добавил, что большинство ракетных ударов по Украине наносится ночью, потому что это затрудняет работу ПВО.

"Чтобы мы имели довольно много проблем, их запускают из разных направлений, разных маршрутов, что усложняет работу противовоздушной обороны и рассредоточивает внимание наших зенитчиков и других специалистов, которые сбивают эти БПЛА", – сказал Игнат.

Предыдущие обстрелы Киева