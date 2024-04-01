11 "Кинжалов", 5 "Цирконов" и многое другое: чем враг атаковал Киев с начала года

Враг не прекращает наносить комбинированные массированные удары по украинской столице. Только с начала 2024 года россияне применили более 180 средств поражения.

Россия систематически атакует столицу ударными дронами и ракетами различных типов и модификаций. Информацию о видах воздушных целей опубликовали в Киевской городской военной администрации.

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С 1 января 2024 года россияне применили:

5 единиц 3М22 "Циркон"

11 единиц Х-47М2 "Кинжал"

6 единиц Искандер-М

3 единицы Х-69

1 единица "Калибр"

113 единиц Х-101

48 ударных БПЛА типа "Shahed"

Было невероятно трудно, но мы выдержали эти удары. Уважение и благодарность нашим воинам ПВО, которые закрывают небо над столицей. Страшно даже представить последствия, если бы все эти мощные средства поражения достигли своих целей! Поэтому никогда не устану призывать всех киевлян – находите время и возможности благодарить бойцов противовоздушной обороны и всех Сил Обороны. Ребятам и девушкам на боевых позициях очень важна ваша поддержка и добрым словом, и донатом,

– написал начальник КМВА Сергей Попко.

Он отметил, что Украина нуждается в оружии и средствах ПВО. Никто в истории не выдерживал такого количества и мощности ракетных ударов, поэтому демократический мир должен помочь закрыть небо над мирными украинскими городами.

Россияне атаковали Киев баллистикой