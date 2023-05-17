Кремль выполнил запрос пилотов: связан ли обстрел Киева с падением авиации в Брянской области

Массированный ракетный обстрел Киева 16 мая мог быть прямой местью россиян за падение авиации в Брянской области, которую они сами, вероятно, сбили. Тогда же сообщалось о гибели экипажа. На фоне этого инициировать месть могли пилоты – непосредственная элита российских войск.

Такое мнение в интервью 24 Каналу предположил политтехнолог Михаил Шейтельман. Он добавил, что Кремль поддержал эту идею, поскольку зависим от пилотов.

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"Задействовано же все. 6 Кинжалов – 6 экипажей МиГ взлетели, то есть они требовали крови, мести. Для этого все и делалось", – предположил политтехнолог.

Кремль поддержал

Кремль поддержал это, поскольку зависим от пилотов, считает Шейтельман. Это элита российских войск.

"Решение об использовании каждого из "Кинжалов" не лично Путин принимает. Есть случаи, когда лично он. Например, в ответ на то, что попали ему по Кремлю. Далее Путин не садится и не обсуждает сколько ракет запустить – это военные. Пилоты действительно влиятельные люди", – сказал Шейтельман.

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Могут повторить

Фактически враг проиграл и ничего не достиг своей атакой – все цели были уничтожены украинской ПВО. Далее Михаил Шейтельман предполагает 2 варианта развития событий. Если у россиян есть техническая возможность, они могут повторить атаку.

Я не знаю есть ли у них прямо сейчас техническая возможность наносить удары "Кинжалами", потому что их очень мало. Насколько они сейчас в боевой готовности и можно ими стрелять. То есть если "Кинжалы" есть, то будут повторять "шоу",

– предположил он.

А второй вариант, по словам политтехнолога, традиционный для россиян – свое поражение они могут приправить алкоголем, а после этого все забудется.

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