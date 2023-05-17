Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу припустив політтехнолог Михайло Шейтельман. Він додав, що Кремль підтримав цю ідею, оскільки залежний від пілотів.
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"Задіяно ж все. 6 Кинджалів – 6 екіпажів МіГ злетіли, тобто вони вимагали крові, помсти. Для цього все й робилося", – припустив політтехнолог.
Кремль підтримав
Кремль підтримав це, оскільки залежний від пілотів, вважає Шейтельман. Це еліта російських військ.
"Рішення про використання кожного з "Кинджалів" не особисто Путін приймає. Є випадки, коли особисто він. Наприклад, у відповідь на те, що потрапили йому по Кремлю. Далі Путін не сідає й не обговорює скільки ракет запустити – це військові. Пілоти дійсно впливові люди", – сказав Шейтельман.
Михайло Шейтельман про атаку Києва 16 травня: дивитись відео
Можуть повторити
Фактично ворог програв і нічого не досягнув своєю атакою – всі цілі були знищені українською ППО. Далі Михайло Шейтельман припускає 2 варіанти розвитку подій. Якщо у росіян є технічна можливість, то вони можуть повторити атаку.
Я не знаю чи є в них прямо на зараз технічна можливість завдавати ударів "Кинджалами", бо їх дуже мало. Наскільки вони зараз в бойовій готовності і можна ними стріляти. Тобто якщо "Кинджали" є, то будуть повторювати "шоу",
– припустив він.
А другий варіант, за словами політтехнолога, традиційний для росіян – свою поразку вони можуть приправити алкоголем, а "після цього все забудеться".
Падіння авіації на Брянщині та обстріл Києва: основне
- 13 травня у місті Клинці Брянської області Росії військовий вертоліт Мі-8 упав на приватний будинок. Місцеві повідомляли, як попередньо бачили ракету. Згодом стало відомо про падіння ще одного Мі-8, а також винищувачів Су-34 та Су-35. Жоден член екіпажу не вижив.
- В ніч на 16 травня росіяни завдали найбільш масованого за своєю щільністю удару по Києву. Загалом було випущено 18 ракет різного типу базування, які всі знищені, та 9 БПЛА.
- Серед 18 ракет були й відомі гіперзвукові "Кинджали". Росія пишалася цим видом озброєння і запевняла, що його неможливо уразити. Утім, після роботи української ППО у ворога стався психологічний злам.