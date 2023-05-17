Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу припустив політтехнолог Михайло Шейтельман. Він додав, що Кремль підтримав цю ідею, оскільки залежний від пілотів.

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"Задіяно ж все. 6 Кинджалів – 6 екіпажів МіГ злетіли, тобто вони вимагали крові, помсти. Для цього все й робилося", – припустив політтехнолог.

Кремль підтримав

Кремль підтримав це, оскільки залежний від пілотів, вважає Шейтельман. Це еліта російських військ.

"Рішення про використання кожного з "Кинджалів" не особисто Путін приймає. Є випадки, коли особисто він. Наприклад, у відповідь на те, що потрапили йому по Кремлю. Далі Путін не сідає й не обговорює скільки ракет запустити – це військові. Пілоти дійсно впливові люди", – сказав Шейтельман.

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Можуть повторити

Фактично ворог програв і нічого не досягнув своєю атакою – всі цілі були знищені українською ППО. Далі Михайло Шейтельман припускає 2 варіанти розвитку подій. Якщо у росіян є технічна можливість, то вони можуть повторити атаку.

Я не знаю чи є в них прямо на зараз технічна можливість завдавати ударів "Кинджалами", бо їх дуже мало. Наскільки вони зараз в бойовій готовності і можна ними стріляти. Тобто якщо "Кинджали" є, то будуть повторювати "шоу",

– припустив він.

А другий варіант, за словами політтехнолога, традиційний для росіян – свою поразку вони можуть приправити алкоголем, а "після цього все забудеться".

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