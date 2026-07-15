Установки с баллистикой расположены очень близко: оккупанты вновь меняют тактику атак на Киев

Россия начала значительно активнее обстреливать Киев различными баллистическими ракетами. Все это происходит на фоне нехватки противоракет для ЗРК Patriot.

Политический консультант, военнослужащий Александр Антонюк рассказал 24 Каналу, что все сводится к наличию противоракетных систем, способных перехватывать баллистические ракеты. Речь здесь в основном идет именно о ЗРК Patriot.

Почему Россия усилила удары баллистическими ракетами?

По словам Антонюка, когда у Сил обороны было больше ракет для ЗРК Patriot, противник обычно проводил гибридные атаки с использованием беспилотников и крылатых ракет. Сейчас он усилил обстрелы баллистическими ракетами.

Россия усилила удары по Киеву: смотрите видео 24 Канала

Кроме того, установки с этими ракетами размещены относительно близко к границе с Украиной – в Брянской области. Соответственно, бывают ситуации, когда баллистические ракеты прилетают еще до объявления воздушной тревоги.