Оккупанты трижды за день обстреляли Купянск: повреждена многоэтажка, есть пострадавшие

Российская армия 6 июля три раза обстреляла город Купянск, что в Харьковской области. В результате этого был поврежден многоэтажный дом, также пострадали гражданские граждане.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

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Что известно об обстрелах Купянска 6 июля

Прокуроры рассказали, что 6 июля около 14:20 российский FPV-дрон ударил по городу Купянск. Повреждено домовладение, 73-летняя женщина получила взрывное ранение.

Около 17:10 оккупанты совершили артиллерийский обстрел города. У мужчины 56 лет – острый шок. В результате атаки поврежден многоквартирный жилой дом,

– рассказали правоохранители.

Уже в 20:40 российская армия повторно ударила по городу. В результате этого загорелся частный жилой дом.

"67-летняя женщина получила взрывное ранение и акубаротравмы – пострадавшую госпитализировали в больницу. Уточняется, какой именно вид вооружения применил враг", – отметили в прокуратуре.

Купянск трижды за день обстреляли россияне / Фото Харьковской областной прокуратуры

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений.

К слову, россияне также массированно атаковали Битицкий старостинский округ в Сумской области. В результате этого погибли гражданские люди, есть раненые.