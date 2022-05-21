Обстрелы в Луганской области не прекращаются даже на час: несмотря на это удалось эвакуировать 57 человек
Российские военные не перестают обстреливать Луганскую область. Несмотря на массированные удары оккупантов из Луганщины, продолжается эвакуация гражданских.
В Северодонецке, Лисичанске и Белогоровке – очень горячо
Глава луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что 21 мая удалось эвакуировать 57 мирных людей.
Кстати Оккупанты вторично разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском
Для нас важна каждая спасенная жизнь,
– написал он в социальных сетях.
Глава Луганской ОВА сообщил, что в Северодонецке, Лисичанске и Белогоровке сейчас очень горячо. Сообщается, что кафиры не прекращают обстрелы даже на час.
По словам Сергея Гайдая, вооруженные силы России используют артиллерию день и ночь.
"Для нас важна каждая жизнь из 57 спасенных из этих населенных пунктов сегодня. Они целые и уже в безопасности", - написал он и добавил фотографию эвакуации.
В Луганской области удалось эвакуировать 57 человек / Фото с телеграмму Сергея Гайдая
Ситуация в Луганской области становится напряженнее
- Недавно Сергей Гайдай сообщал, что ситуация в Луганской области становится более сложной и напряженной. По словам главы Луганской ОВ, в ближайшее время Россия бросит на это направление большое количество техники и войск.
- В подтверждение слов Гайдая свидетельствует, что ранее стало известно, что российские кафиры разместили в Луганской области около 15 вертолетов .
- В настоящее время Украина контролирует 10% территории в Луганской области. Вооруженные силы России сконцентрировали свои силы на захвате Северодонецка. Сергей Гайдай информировал, что бои за город продолжаются днем и ночью . По его словам, кафиры пытаются полностью уничтожить Северодонецк.
- Войска России 20 мая обстреляли школу в Северодонецке , где скрывались мирные люди. К сожалению, трое гражданских погибли в результате обстрела.
- Сообщалось, что в течение 20 мая от рук оккупантов в Луганской области погибли 6 человек.
- Также глава Луганской ОВА информировал, что кафиры хотят захватить трассу Лисичанск – Бахмут , чтобы "отрезать" Луганскую область.
- Несмотря на непрерывные обстрелы, украинские власти продолжают эвакуировать мирное население. В частности, 20 мая из Луганщины удалось вывезти 38 человек , среди которых – 12 детей.
Достойно внимания – Рубежное сейчас повторяет судьбу Мариуполя, – Гайдай: смотрите видео