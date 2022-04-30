Обстрелы на Харьковщине и ракетные удары в Донецкой области: как прошла ночь в регионах
В большинстве областей Украины ночь на 30 апреля прошла спокойно. Однако на юге и востоке продолжались бои.
Тревожная ночь была в Запорожской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областях. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на данные Офиса Президента.
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Как прошла ночь в областях Украины
Днепропетровская область
Ночью в регионе было спокойно, однако уже к утру в село в Синельниковском районе прилетела российская ракета. По предварительным данным, никто не погиб и не пострадал. Однако информацию еще уточняют.
Запорожье
Жители областного центра смогли поспать спокойно. Однако в районе Гуляйполя продолжались ожесточенные бои. Всю ночь велись обстрелы из артиллерии.
Харьковская область
Россияне всю ночь обстреливали город, больше всего – Салтовку. Известно, что один человек пострадал. Также россияне обстреляли населенные пункты в:
- Богодуховском,
- Изюмском,
- Лозовском районах.
Луганская область
- 16 массированных артиллерийских атак за сутки;
- из-за этого загорелось 20 домов и 2 школы;
- информацию о пострадавших уточняют.
Донецкая область
- По всей линии фронта враг наносил авиаудары и бил из артиллерии;
- россияне предприняли неудачные попытки прорыва возле Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки;
- оккупанты обстреляли Лиман;
- в Очеретинской ТГ начали самоуничтожаться разбрасываемые "Смерчем" мины, взрывы продолжаются;
- в Мариуполе ситуация без изменений.
Херсонская область
Ситуация остается сложной. Враг продолжает боевые действия в самой области, а также ведет огонь по соседним. Из-за взрывов много уничтоженных домов и раненых гражданских. Критической остается ситуация в селах, которые граничат с Николаевом, Снегиревкой, Зеленодольском и Кривым Рогом.Обратите внимание! По данным Генштаба, враг пытается пойти в наступление по нескольким направлениям. Однако российскому войску не удается продвинуться. Ведь Вооруженные Силы Украины дают им мощный отпор.
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