Учитывайте, где вы живете, – Игнат об угрозе обстрелов на Пасху

В скором времени в Украине будут праздновать Пасху для христиан восточного обряда. Впрочем, не стоит надеяться, что интенсивность обстрелов россиян на большой праздник уменьшится.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

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Угроза есть всегда

Страна-террорист Россия никогда не упускает случая использовать важные даты для очередных обстрелов Украины. Это может касаться и Пасхи, которая будет праздноваться в скором времени.

Все рекомендации уже дали. Каждый для себя сделал выводы, учитывая, где он живет. Если это прифронтовая зона, безусловно, не говорится о большей или меньшей безопасности. Там всегда опасно. Может прилететь даже без объявления воздушной тревоги,

– отметил Юрий Игнат.

Все потому, что иногда захватчикам удается перехитрить и обойти украинскую разведку. Кроме того, россияне могут использовать реактивную и ствольную артиллерию или другие виды вооружения, когда от пуска до попадания ракеты уходят считанные минуты.

Город проживания имеет значение

Когда в любой области Украины объявлена воздушная тревога, нужно всегда брать ее во внимание и позаботиться о своей безопасности.

"Нужно защищаться, понимать возле какого объекта вы живете, и может ли он быть потенциально поражен или нет. Речь идет прежде всего о критической инфраструктуре, которую часто пытался уничтожить враг. Это важно", – подчеркнул спикер Воздушных сил.

В любом случае во время тревоги необходимо соблюдать правила, о которых говорят представители власти и военные.

Юрий Игнат о возможных обстрелах на Пасху: смотреть видео

Ситуация на восточных направлениях: главное из Генштаба

За прошедшие сутки 11 апреля украинские военные отразили 72 атаки врага на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В частности: