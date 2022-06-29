Обстрелы приближают эту дату, – Пионтковский о признании России государством-спонсором терроризма
На саммите НАТО была принята новая концепция, которая будет действовать до 2030 года. Согласно ей Россия – главная угроза мировой безопасности, однако в то же время ее до сих пор не признали государством-спонсором терроризма.
Об этом 24 каналу сообщил российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский. Он заявил, что признание Россией государством-террористом достаточно сложный и долгий процесс.
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"Насколько мне известно, сенат Соединенных Штатов Америки уже принял такую резолюцию. Думаю, что каждое новое преступление России, в частности обстрелы украинских городов, приближают эту дату", – подчеркнул Пионтковский.
Зеленский удачно использовал выступление на саммите
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский очень эффективно использовал свое выступление в свете мировой безопасности перед саммитом Североатлантического Альянса. Как отметил публицист, в нем лидер украинского государства требовал признать Россию – государством-террористом.
"В то же время, самое главное, что требовал Зеленский, лишить России статуса постоянного члена Организации Объединенных Наций", – отметил Пионтковский.
Зеленский призвал признать Россию террористической страной
Президент Владимир Зеленский призвал цивилизованные страны признать Россию государством-спонсором терроризма из-за преступлений против мирных жителей Украины. Он подчеркнул, что российские изверги целенаправленно бомбят гражданские объекты и инфраструктуру.
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По его словам, варить ракетами по гражданским объектам могут только отмороженные террористы. Кроме того, подчеркнул, что это не ошибочные попадания, а хорошо просчитанные заранее удары оккупантов.
Глава Украины призвал признать Россию государством-спонсором терроризма. В то же время, Зеленский подчеркнул, что мир способен и должен остановить российский террор.
Пионтковский рассказал о признании России государством-спонсором терроризма: смотрите видео
Почему важно признать Россию террористкой: коротко
- Владимир Зеленский объяснил, почему столь важно признать Россию государством-спонсором терроризма. Он заявил, что объединение всех стран позволит изолировать его и остановить российскую агрессию.
- Кроме того, лидер нашего государства поблагодарил сенат США и Джо Байдена за поддержку важной резолюции. В ней Россию признали государством-спонсором терроризма , а вторжение в Украину – террористическим актом.
- Глава Офиса Президента Андрея Ермак тоже рассказал, почему добавить Россию в список государств-спонсоров терроризма так необходимо. Он отметил, что это означает дополнительные штрафы, ограничения на иностранную помощь, запрет на экспорт оборонных товаров, которые еще больше ослабят Россию.