Обстрелы приближают эту дату, – Пионтковский о признании России государством-спонсором терроризма

На саммите НАТО была принята новая концепция, которая будет действовать до 2030 года. Согласно ей Россия – главная угроза мировой безопасности, однако в то же время ее до сих пор не признали государством-спонсором терроризма.

Об этом 24 каналу сообщил российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский. Он заявил, что признание Россией государством-террористом достаточно сложный и долгий процесс.

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"Насколько мне известно, сенат Соединенных Штатов Америки уже принял такую резолюцию. Думаю, что каждое новое преступление России, в частности обстрелы украинских городов, приближают эту дату", – подчеркнул Пионтковский.

Зеленский удачно использовал выступление на саммите

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский очень эффективно использовал свое выступление в свете мировой безопасности перед саммитом Североатлантического Альянса. Как отметил публицист, в нем лидер украинского государства требовал признать Россию – государством-террористом.

"В то же время, самое главное, что требовал Зеленский, лишить России статуса постоянного члена Организации Объединенных Наций", – отметил Пионтковский.

Зеленский призвал признать Россию террористической страной

Президент Владимир Зеленский призвал цивилизованные страны признать Россию государством-спонсором терроризма из-за преступлений против мирных жителей Украины. Он подчеркнул, что российские изверги целенаправленно бомбят гражданские объекты и инфраструктуру.

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По его словам, варить ракетами по гражданским объектам могут только отмороженные террористы. Кроме того, подчеркнул, что это не ошибочные попадания, а хорошо просчитанные заранее удары оккупантов.

Глава Украины призвал признать Россию государством-спонсором терроризма. В то же время, Зеленский подчеркнул, что мир способен и должен остановить российский террор.

Пионтковский рассказал о признании России государством-спонсором терроризма: смотрите видео



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