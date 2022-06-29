Про це 24 каналу повідомив російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський. Він заявив, що визнання Росією державою-терористкою достатньо складний та довгий процес.
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"Наскільки мені відомо, сенат Сполучених Штатів Америки вже ухвалив таку резолюцію. Думаю, що кожен новий злочин Росії, зокрема, обстріли українських міст наближають цю дату", – наголосив Піонтковський.
Зеленський вдало використав виступ на саміті
За його словами, президент України Володимир Зеленський дуже ефективно використав свій виступ у світлі світової безпеки перед самітом Північноатлантичного Альянсу. Як зауважив публіцист, у ньому лідер української держави вимагав визнати Росію – державою-терористкою.
"Водночас найголовніше, що вимагав Зеленський, позбавити Росії статусу постійного члена Організації Об'єднаних Націй", – зазначив Піонтковський.
Зеленський закликав визнати Росію – терористичною країною
Президент Володимир Зеленський закликав цивілізовані країни визнати Росію державою-спонсором тероризму через злочини проти мирних жителів України. Він наголосив, що російські нелюди цілеспрямовано бомблять цивільні об'єкти та інфраструктуру.
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За його словами, гатити ракетами по цивільних об'єктах можуть тільки відморожені терористи. Крім того, наголосив, що це не помилкові влучання, а добре прораховані наперед удари окупантів.
Очільник України закликав визнати Росію державою-спонсором тероризму. Водночас Зеленський наголосив, що світ здатний та повинен зупинити російський терор.
Піонтковський розповів про визнання Росії державою-спонсором тероризму: дивіться відео
Чому важливо визнати Росію терористкою: коротко
- Володимир Зеленський пояснив, чому так важливо визнати Росію державою-спонсором тероризму. Він заявив, що об'єднання усіх країн дозволить ізолювати її та зупинити російську агресію.
- Крім того, лідер нашої держави подякував сенату США та Джо Байдену за підтримку важливої резолюції. У ній Росію визнали державою-спонсором тероризму, а вторгнення в Україну – терористичним актом.
- Голова Офісу Президента Андрія Єрмак теж розповів, чому додати Росію у список держав-спонсорів тероризму так необхідно. Він зазначив, що це означатиме додаткові штрафи, обмеження на іноземну допомогу, заборона на експорт оборонних товарів, які ще більше послаблять Росію.