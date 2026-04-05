На Сумщине 35 раненых, среди них половина – дети: какие последствия обстрелов области
- Сумская область была под прицелом россиян, пострадали десятки людей.
- Полиция открыла уголовные дела за военные преступления, фиксируя последствия атак в разных общинах области.
В течение суток вражеская армия атаковала населенные пункты в Сумском, Шосткинском, Ахтырском и Конотопском районах Сумщины. Под российским огнем оказались общины по всей территории области.
Последствия ударов фиксируют в Нацполиции. Правоохранители открыли уголовные дела за совершенные оккупантами военные преступления.
Смотрите также Одесса под атакой дронов: вспыхнули авто и балкон жилого дома
Что известно об обстрелах Сумской области?
Больше всего людей пострадало в Сумской общине. Речь идет о 30 травмированных, в том числе 18 детях в возрасте от 2 до 15 лет. Также повреждены 23 многоквартирных дома, 10 машин и объект газовой инфраструктуры. Последствия фиксировали и в ряде других общин:
- в Поповской общине в результате обстрела две женщины 65 и 66 лет получили ранения. Повреждено административное здание, частные жилые дома и линии электропередач;
- в Глуховской общине ранения получили двое: 25-летняя и 23-летний местные жители. Повреждено транспортное средство;
- в Свесской общине травмировался 69-летний мужчина. Поврежден автомобиль;
- в Конотопской общине повреждены административные здания, многоквартирные жилые дома, транспортное средство и линии электропередач.
В Чернечинской, Белопольской, Краснопольской, Эсманской, Шалыгинской, Середино-Будской, Груновской, Березовской и Зноб-Новгородской общинах повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.
На местах обстрелов работали следственно-оперативные группы и взрывотехники. Полицейские фиксируют последствия атак и собирают доказательства военных преступлений россиян.
Напомним, что 30 марта российские авиабомбы попали в жилой сектор Глухова в Сумской области, в результате чего пострадали 11 человек, в частности ребенок.
Где еще били оккупанты в течение суток?
Ночью вражеские дроны атаковали Одессу, повредив дома и ранив трех человек. В результате удара повреждено около 250 окон, 25 балконов и временно прекращено газоснабжение.
В Полтавском районе упал вражеский БПЛА на открытой территории, повредив остекление и кровлю одного предприятия, но без пострадавших. Мэр Игорь Терехов сообщил о ударе дрона по Киевскому району Харькова.
Накануне Россия атаковала Никополь FPV-дронами: погибли пять человек, среди 27 раненых – 14-летняя девочка в тяжелом состоянии.