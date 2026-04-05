Наслідки ударів фіксують у Нацполіції. Правоохоронці відкрили кримінальні справи за скоєні окупантами воєнні злочини.

Дивіться також Одеса під атакою дронів: спалахнули авто і балкон житлового будинку

Що відомо про обстріли Сумщини?

Найбільше людей постраждало в Сумській громаді. Йдеться про 30 травмованих, зокрема 18 дітей віком від 2 до 15 років. Також пошкоджені 23 багатоквартирні будинки, 10 машин та об'єкт газової інфраструктури. Наслідки фіксували й у низці інших громад:

  • у Попівській громаді внаслідок обстрілу дві жінки 65 та 66 років отримали поранення. Пошкоджено адміністративну будівлю, приватні житлові будинки та лінії електропередач;
  • у Глухівській громаді поранення отримали двоє: 25-річна та 23-річний місцеві мешканці. Пошкоджено транспортний засіб;
  • у Свеській громаді травмувався 69-річний чоловік. Пошкоджено автомобіль;
  • у Конотопській громаді пошкоджено адміністративні будівлі, багатоквартирні житлові будинки, транспортний засіб та лінії електропередач.

Наслідки атаки по Сумській області:

У Чернечинській, Білопільській, Краснопільській, Есманській, Шалигінській, Середино-Будській, Грунівській, Березівській та Зноб-Новгородській громадах пошкоджено приватні житлові будинки, господарські споруди та автомобілі.

На місцях обстрілів працювали слідчо-оперативні групи й вибухотехніки. Поліціянти фіксують наслідки атак і збирають докази воєнних злочинів росіян.

Нагадаємо, що 30 березня російські авіабомби влучили у житловий сектор Глухова в Сумській області, внаслідок чого постраждали 11 людей, зокрема дитина.

Де ще били окупанти впродовж доби?

  • Вночі ворожі дрони атакували Одесу, пошкодивши будинки та поранивши трьох людей. Внаслідок удару пошкоджено близько 250 вікон, 25 балконів і тимчасово припинено газопостачання.

  • У Полтавському районі впав ворожий БпЛА на відкритій території, пошкодивши скління та покрівлю одного підприємства, але без постраждалих. Мер Ігор Терехов повідомив про удар дрона по Київському району Харкова.

  • Напередодні Росія атакувала Нікополь FPV-дронами: загинуло п'ятеро людей, серед 27 поранених – 14-річна дівчинка у тяжкому стані.