Последствия ударов фиксируют в Нацполиции. Правоохранители открыли уголовные дела за совершенные оккупантами военные преступления.

Что известно об обстрелах Сумской области?

Больше всего людей пострадало в Сумской общине. Речь идет о 30 травмированных, в том числе 18 детях в возрасте от 2 до 15 лет. Также повреждены 23 многоквартирных дома, 10 машин и объект газовой инфраструктуры. Последствия фиксировали и в ряде других общин:

в Поповской общине в результате обстрела две женщины 65 и 66 лет получили ранения. Повреждено административное здание, частные жилые дома и линии электропередач;

в Глуховской общине ранения получили двое: 25-летняя и 23-летний местные жители. Повреждено транспортное средство;

в Свесской общине травмировался 69-летний мужчина. Поврежден автомобиль;

в Конотопской общине повреждены административные здания, многоквартирные жилые дома, транспортное средство и линии электропередач.

В Чернечинской, Белопольской, Краснопольской, Эсманской, Шалыгинской, Середино-Будской, Груновской, Березовской и Зноб-Новгородской общинах повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.

На местах обстрелов работали следственно-оперативные группы и взрывотехники. Полицейские фиксируют последствия атак и собирают доказательства военных преступлений россиян.

Напомним, что 30 марта российские авиабомбы попали в жилой сектор Глухова в Сумской области, в результате чего пострадали 11 человек, в частности ребенок.

Где еще били оккупанты в течение суток?