Об этом написали в Сумской областной военной администрации.

К теме "Врачи боролись до последнего": российский удар по Сумщине унес жизнь 6-летней девочки

Что известно о пострадавших в Сумской области 4 апреля?

В Сумской ОВА отметили, что большинство пострадавших было в Сумской общине. Это были мирные жители.

В Сумской общине в результате атаки БПЛА в ночь на 4 апреля пострадали 19 детей: девочки 2, 7, 10, 11, 15 лет; мальчики 2, 3, 4, 4, 4, 6, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 14, 15 лет, а также 10 взрослых: женщины 33, 50, 57, 65, 79 и 79 лет и мужчины 47, 53, 57, 92 лет,

– говорится в сообщении.

Кроме того, из-за атаки вражеских БПЛА днем 4 апреля травмированы 52-летний мужчина и 41-летняя женщина.

Пострадавшие были и в других общинах региона:

В Поповской общине в результате ракетного удара ранена 65-летняя женщина, также пострадала 66-летняя женщина.

В Свесской общине в результате попадания вражеского беспилотника в легковой автомобиль ранен 69-летний мужчина.

В Глуховской общине в результате попадания вражеского дрона в автомобиль пострадали 25-летняя женщина и 23-летний мужчина.

Также в медицинское учреждение обратилась 48-летняя женщина, которая пострадала 3 апреля в результате удара УАБами в Шосткинской громаде.

"В течение суток, с утра 4 апреля до утра 5 апреля 2026 года, российские войска совершили более 60 обстрелов по 35 населенным пунктам в 18 территориальных громадах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах", – отметили в ОВА.

За сутки воздушная тревога в Сумской области в целом длилась 23 часа 6 минут.

Россияне ударили по многоэтажке в Сумах 4 апреля