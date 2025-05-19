Почти 21 000 абонентов без света: обстрелы Сумщины нанесли разрушения критических объектов

Российская армия массированно обстреливает населенные пункты Сумщины, в результате чего в области существуют проблемы с электро– и газоснабжением. Власти готовят жителей к эвакуации.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова начальника ОВА Олега Григорова в комментарии "Суспильне Студія".

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Разрушительные обстрелы Сумской области

В областной военной администрации рассказали, что в Сумской области российские обстрелы повредили объекты электро- и газоснабжения. Несколько населенных пунктов подлежат обязательной эвакуации, оттуда уже вывезли 804 ребенка.

Григоров рассказал, что только за минувшие сутки по Сумской области оккупанты ударили 135 раз. 100 обстрелов было только по Краснопольской общине. В результате почти 21 000 абонентов остались без электроэнергии. Без газоснабжения в области сейчас почти 10 с половиной тысяч домовладений. Специалисты проводят работы по восстановлению сетей.

Большинство абонентов фактически не находятся в населенных пунктах из-за принудительной эвакуации, невозможность проживания на этой территории,

– заявил председатель ОВА.

В области за минувшие сутки несмотря на обстрелы восстановили два объекта электроснабжения и один – газоснабжения. Такие работы, по словам главы области, проводятся систематически.

Кроме КАБов россияне применяют на Сумщине дроны-камикадзе. Так в ночь на 19 мая по области ударили 6 беспилотников. На одном из предприятий произошел пожар, пострадал охранник.

Олег Григоров добавил, что в местах, где россияне ведут наступательные действия, гражданского населения фактически нет. Речь идет о Веселовке, Журавке, Новенькое и Басовке. Из более дальних населенных пунктов в случае необходимости будут эвакуировать людей.

Предусмотрена подготовка к эвакуации на случай осложнения. Это понимание уязвимых категорий населения, которые будут нуждаться в помощи. Это взаимодействие с составляющими Сил безопасности и обороны ВСУ, понимание тех участков, где необходимо укреплять фортификационные сооружения, логистические пути. Мы понимаем, что эвакуация – это исключительно крайняя мера,

– объяснил Григоров.

Сейчас в Сумской области эвакуировали почти 65% населения, а это примерно 56 000 человек. Среди них – 804 ребенка.