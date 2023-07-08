Обстрелы почти не уменьшились: в Воздушных силах оценили ракетный ресурс врага

В мае враг терроризировал Украину ракетами и беспилотниками. В частности, 17 раз россияне атаковали Киевскую область. В июне количество обстрелов почти не уменьшилось. Россияне продолжают производить оружие и пополнять свои склады.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что россияне используют тот запас ракет, который могут изготовить за месяц.

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Количество обстрелов в мае и июне

По данным Командования Воздушных сил ВСУ, в мае враг 26 раз выпускал по территории Украины разные типы вооружения: от БПЛА типа "Шахед" до баллистических и крылатых ракет типа "Искандер-М" и "Искандер-К" соответственно.

Количество уничтоженных воздушных целей в мае 2023 года / Командование Воздушных сил ВСУ

В июне количество обстрелов почти не уменьшилось. Согласно инфографике, враг атаковал территорию Украины 21 раз.

Количество уничтоженных воздушных целей в июне 2023 года / Командование Воздушных сил ВСУ

По словам Юрия Игната, те ракеты, которые россияне выпускают по территории Украины, они производят и накапливают в течение месяца. Речь идет о дальнобойном высокоточном оружии, в частности уже упомянутых "Искандерах", а также это "Калибры" Х-101 и "Кинжалы".

На недавнем брифинге представитель Генштаба отметил, что до сотни разных типов ракет противник может производить. Это около 30 "Калибров", десяток "Искандеров", остальные – ракеты воздушного базирования Х-101. Это те, что запускаются по нам из Каспия,

– отметил спикер.

Юрий Игнат о ракетных мощностях россиян: смотреть видео

Мощности россиян в производстве

Несмотря на санкции, российские оккупанты все же получают дефицитные, уникальные запчасти без которых не могут производить вооружение.

"Как они их достают и кто помогает России с этими технологическими вещами – мы можем только догадываться", – сказал Игнат.

Он добавил, что еще осенью российские оккупанты пересекли свой "неприкосновенный" ракетный запас. Тогда критический запас вооружения уже составлял менее 10%.

"Они говорили, что работают в три смены, что производство запущено максимально, но заявить можно все, что угодно – выше головы не прыгнешь. Надо понимать, что их слова – одно, а на практике – совсем другое", – добавил представитель Воздушных сил. ВСУ.

Работа украинской ПВО

Отметим эффективную работу украинских сил ПВО, уничтожающих подавляющее количество воздушных целей. Так, по международным и нашим нормам сбивание в 30% уже считается эффективным. Но важно, какими именно ракетами атакуют.

Какие ракеты может сбивать украинская ПВО / Инфографика 24 Канала

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