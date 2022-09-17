Ракетные и авиаудары, обстрелы из РСЗО: какие города и села больше всего пострадали от рук оккупантов

Враг продолжает свирепствовать из-за своих поражений на фронте. Он срывает свою злость как на военных, так и гражданских. Так, за минувшие сутки оккупанты нанесли ряд ракетных и авиаударов.

Успешное контрнаступление ВСУ заставляет врага буквально убегать с захваченных территорий. В то же время это стимулирует россиян к еще большим террористическим атакам. И на каждое достижение нашего войска в оккупантов есть ответ – атака по гражданским.

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Нанесли 4 ракетных удара

Согласно данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российские военные нанесли 4 ракетных удара. Кроме того, 24 раза захватчики били из авиации и 72 – из систем реактивной артиллерии.

От авиаударов, ракетных атак и РСЗО пострадал целый ряд городов и сел. Разрушениям подверглась инфраструктура 58 населенных пунктов. В частности, Харькова, Золочева, Дружковки, Северска, Закотного, Нью-Йорка, Веселянки, Марьинки, Красногоровки, Полтавки, Малых Щербаков, Мирного, Большого Артакового, Кривого Рога, Никополя, Ольговского, Запорожья, Орехова, Миролюбовки, Очакова и Сухого Ставка.

Враг снова бил по Кривому Рогу

В течение трех дней российские военные выпускают ракеты по Кривому Рогу. Последняя атака произошла 16 сентября. Тогда враг еще раз бил по критической инфраструктуре города. Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

Он отметил, что серьезные разрушения получили гидротехническое сооружение. Речь идет о Карачуновской дамбе, которую россияне пытаются полностью разрушить. Это они делают для того, чтобы вызвать техногенную катастрофу в регионе.

Как отметил впоследствии глава военной администрации Александр Вилкул, за три дня российские военные выпустили 13 ракет по городу. Это они сделали с целью смыть водой 150 тысяч человек, убежден он.

По его словам, враг совершает эти обстрелы намеренно. Более того, их он назвал террористическими атаками. Вилкул отметил, что по городу захватчики выпускают "Искандеры" "Иксы". А еще они используют свои дорогие ракеты, которых имеют всего несколько десятков, – "Кинжалы".

Отметим, что в городе уже создан Штаб по ликвидации последствий аварии на гидротехнических сооружениях. И он работает круглосуточно более трех суток.

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