Россия вывела ракетоносители в Черное и Азовское моря: сколько "Калибров" они могут запустить

В ночь на 21 июля россияне, вероятно, готовят очередной комбинированный обстрел Украины. Враг вывел ракетоносители в Черное и Азовское море.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OSINT-аналитиков.

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Враг готовит атаку

По данным OSINT-специалистов, в акваторию Черного моря выведен ракетоноситель с общим суммарным залпом до 6 крылатых ракет "Калибр". Оккупанты могли использовать подводную лодку типа "Варшавянка".

Кроме этого, российские захватчики, вероятно, вывели три ракетоносителя в акваторию Азовского моря. Общий залп – 24 ракет "Калибр". Всего пока известно о 30 крылатых ракет, которые россияне могут использовать для террора Украины.

В то же время враг поднял стратегические бомбардировщики Ту-95МС. По словам аналитиков, действия российских захватчиков указывают на подготовку к тому, чтобы нанести ракетный удар с применением стратегической авиации в ночь на 21 июля

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